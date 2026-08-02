Siddhart Nagar News: पुलिस रही होती गंभीर तो मुमकिन है गणेश आज होता जिंदा

Siddhart Nagar News: सिद्धार्थनगर, निज संवाददाता। शहर के सरोजनी नगर मुड़िला निवासी गणेश लोधी की तहरीर पर अगर पुलिस ने उसी समय कार्रवाई की होती तो मुमकिन है कि वह आज जिंदा होता। पुलिस ने पारिवारिक मामला समझ कर सुलझा दिया था। हालांकि दी गई तहरीर में काफी गंभीर आरोप उसने पत्नी व उसके प्रेमी पर लगाए थे।दो जून को थाने पर दी तहरीर में बताया था कि वह मुंबई में रह कर काम धंधा करता था। एक जनवरी को वह वापस आया। इस दौरान उसने पत्नी को साढ़े चार लाख रुपये भेज थे जिससे घर का खर्च व बच्चों की अच्छे से पढ़ाई हो सके।

उसकी गैर मौजूदगी में किराए पर रहने वाले एक युवक से उसकी पत्नी का संबंध हो गया। वह दोनों उसे अक्सर धमकी देते रहते हैं। पत्नी का प्रेमी भी अब उसकी के घर में रहने लगा है। उसकी जान को खतरा है। उसने घर को छोड़ दिया है और उसने भय की वजह से घर छोड़ दिया है क्योंकि उसकी पत्नी अपने प्रेमी के दबाव में उसे जान से मारने की धमकी दे रही है। तहरीर में यह भी लिखा था कि उसका मोबाइल तोड़ दिया गया है। उसकी पत्नी अक्सर अपने प्रेमी के साथ कहीं चली जाती है और कई दिन बाद लौटती है। उसने पुलिस से कार्रवाई व सुरक्षा की गुहार लगाई थी। पुलिस ने इसे पारिवारिक विवाद समझ कर दोनों पक्षों में सुलह करा दिया था लेकिन अब जबकि संदिग्ध परिस्थितियों में गणेश लोधी की मौत हो गई और परिवार के लोग मृतक की पत्नी व उसके प्रेमी पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं ऐसे में लोग सवाल कर रहे हैं कि पुलिस अगर उसी समय सख्त हो गई होती तो मुमकिन था गणेश लोधी आज जीवित होता।