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Siddhart Nagar News: पुलिस ने जगह-जगह सड़क किनारे लगवाया चेतावनी बोर्ड

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सिद्धार्थ
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Siddhart Nagar News: पुलिस ने जगह-जगह सड़क किनारे लगवाया चेतावनी बोर्ड

Siddhart Nagar News: डुमरियागंज। डुमरियागंज थाना क्षेत्र के कादिराबाद संहित अन्य जगहों पर पुलिस द्वारा चेतावनी बोर्ड लगवाने के साथ लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया। थाने के सीसी टीम प्रभारी एसआई अजय कुमार तिवारी ने पुलिसकर्मी प्रवीण कुमार व अमन प्रतीक दूबे के साथ डुमरियागंज-बस्ती मार्ग मार्ग पर हल्लौर, बसडिलिया मोड़ और डुमरियागंज-भड़रिया मार्ग पर कादिराबाद गांव पर आरा मशीन के पास चेतावनी बोर्ड लगवाया। एसआई अजय कुमार तिवारी ने बताया कि दुर्घटना से संबंधित चेतावनी बोर्ड व राहगीर योजना के तहत गुड सेमेरिटन की कार्यवाही की जा रही है।

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