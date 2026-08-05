Siddhart Nagar News: ओवरस्पीड में चलाया वाहन तो दोपहिया इंटरसेप्टर वाहन करेगा कार्रवाई

Siddhart Nagar News: सिद्धार्थनगर, निज संवाददाता। जनपद में सड़क दुर्घटनाओं एवं इसमें होने वाली मृत्यु की घटनाओं में कमी लाने व तेज गति से वाहन चलाने वालों के विरुद्ध प्रभावी प्रवर्तन कार्रवाई करने के उद्देश्य से यातायात कार्यालय को प्राप्त दो दोपहिया इंटरसेप्टर वाहनों को मंगलवार को एसपी डॉ.अभिषेक महाजन ने पुलिस कार्यालय परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिले में हर बढ़ती दुर्घटनाओं और होने वाली मौतों को लेकर प्रशासन गंभीर हो गया है।एसपी ने बताया कि दोपहिया इंटरसेप्टर वाहनों के माध्यम से जनपद के विभन्नि मार्गों पर ओवरस्पीड से वाहन चलाने वाले चालकों की निगरानी की जाएगी। निर्धारित गति सीमा का उलंघन करने वालों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत प्रभावी चालान एवं अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी।