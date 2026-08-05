Siddhart Nagar News: ओवरस्पीड में चलाया वाहन तो दोपहिया इंटरसेप्टर वाहन करेगा कार्रवाई
Siddhart Nagar News: 04 एसआईडीडी 22: दोपहिया इंटरसेप्टर वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते एसपी डॉ अभिषेक महाजन
Siddhart Nagar News: सिद्धार्थनगर, निज संवाददाता। जनपद में सड़क दुर्घटनाओं एवं इसमें होने वाली मृत्यु की घटनाओं में कमी लाने व तेज गति से वाहन चलाने वालों के विरुद्ध प्रभावी प्रवर्तन कार्रवाई करने के उद्देश्य से यातायात कार्यालय को प्राप्त दो दोपहिया इंटरसेप्टर वाहनों को मंगलवार को एसपी डॉ.अभिषेक महाजन ने पुलिस कार्यालय परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिले में हर बढ़ती दुर्घटनाओं और होने वाली मौतों को लेकर प्रशासन गंभीर हो गया है।एसपी ने बताया कि दोपहिया इंटरसेप्टर वाहनों के माध्यम से जनपद के विभन्नि मार्गों पर ओवरस्पीड से वाहन चलाने वाले चालकों की निगरानी की जाएगी। निर्धारित गति सीमा का उलंघन करने वालों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत प्रभावी चालान एवं अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना, यातायात नियमों का अनुपालन कराना व आमजन में सुरक्षित यातायात व्यवहार को बढ़ावा देना है। उन्होंने बताया कि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पहले से ही पुलिस प्रशासन सक्रिय हो चुका है। दुर्घटना वाले स्थानों पर चेतावनी बोर्ड लगवाए जा रहे हैं। यातायात नियमों का पालन करने व धीमी गति से चल कर सुरक्षित रहने का संदेश भी बोर्ड के माध्यम से दिया जा रहा है। इस दौरान एएसपी प्रशांत कुमार प्रसाद, सीओ विश्वजीत सौरयान, मयंक द्विवेदी, प्रभारी यातायात अजय कुमार सिंह यादव आदि मौजूद रहे।
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