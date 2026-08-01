Siddhart Nagar News: स्थापित हुआ अस्थाई वाटर प्रूफ बाढ़ शरणालय
Siddhart Nagar News: उस्का बाजार में बाढ़ से बचाव के लिए प्रशासन ने किसान इंटर कॉलेज परिसर में अस्थाई बाढ़ शरणालय स्थापित किया है। यहां बाढ़ प्रभावित गांवों के ग्रामीणों को आश्रय मिलेगा। शरणालय में वर्तमान में 25 बेड हैं। दोआबा क्षेत्र के कई गांव हर साल बाढ़ से प्रभावित होते हैं।
Siddhart Nagar News: उस्का बाजार। बाढ़ की विभीषिका से बचाव के लिए प्रशासन ने कस्बे के किसान इंटर कालेज परिसर में अस्थाई बाढ़ शरणालय स्थापित किया है। बाढ़ की स्थिति में यहां बाढ़ प्रभावित गावो के ग्रामीणों को आश्रय मिलेगा। यहां पर तैनात केयर टेकर विशाल ने बताया कि इस वॉटर प्रूफ बाढ़ शरणालय में वर्तमान में 25 बेड है। यह बाढ़ पीड़ितों के लिए रात्रि के समय विश्राम के लिए है। बताते चले कि दोआबा क्षेत्र के बगहिया, नटवा, लाऊ खाऊ, रीवा, अमरिया, संगलदीप आदि दर्जनों गांव हर हर वर्ष कूड़ा, बूढी राप्ती, राप्ती नदियों की बाढ़ से प्रभावित रहते है। बाढ़ के समय यहां के लोगो को काफी दिक्कत उठानी पड़ती है।
ज्यादा बाढ़ की स्थिति में पूरा विद्यालय भवन और परिसर बाढ़ पीड़ितों का आश्रय बन जाता है।
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