Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Siddhart Nagar News: स्थापित हुआ अस्थाई वाटर प्रूफ बाढ़ शरणालय

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सिद्धार्थ
Follow us on Google News
share

Siddhart Nagar News: उस्का बाजार में बाढ़ से बचाव के लिए प्रशासन ने किसान इंटर कॉलेज परिसर में अस्थाई बाढ़ शरणालय स्थापित किया है। यहां बाढ़ प्रभावित गांवों के ग्रामीणों को आश्रय मिलेगा। शरणालय में वर्तमान में 25 बेड हैं। दोआबा क्षेत्र के कई गांव हर साल बाढ़ से प्रभावित होते हैं।

Siddhart Nagar News: स्थापित हुआ अस्थाई वाटर प्रूफ बाढ़ शरणालय

Siddhart Nagar News: उस्का बाजार। बाढ़ की विभीषिका से बचाव के लिए प्रशासन ने कस्बे के किसान इंटर कालेज परिसर में अस्थाई बाढ़ शरणालय स्थापित किया है। बाढ़ की स्थिति में यहां बाढ़ प्रभावित गावो के ग्रामीणों को आश्रय मिलेगा। यहां पर तैनात केयर टेकर विशाल ने बताया कि इस वॉटर प्रूफ बाढ़ शरणालय में वर्तमान में 25 बेड है। यह बाढ़ पीड़ितों के लिए रात्रि के समय विश्राम के लिए है। बताते चले कि दोआबा क्षेत्र के बगहिया, नटवा, लाऊ खाऊ, रीवा, अमरिया, संगलदीप आदि दर्जनों गांव हर हर वर्ष कूड़ा, बूढी राप्ती, राप्ती नदियों की बाढ़ से प्रभावित रहते है। बाढ़ के समय यहां के लोगो को काफी दिक्कत उठानी पड़ती है।

ये भी पढ़ें:Orai News: संभावित बाढ़ को लेकर प्रशासन अलर्ट, यमुना-बेतवा तट पर 9 राहत चौकियां स्थापित

ज्यादा बाढ़ की स्थिति में पूरा विद्यालय भवन और परिसर बाढ़ पीड़ितों का आश्रय बन जाता है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Siddhart Nagar Latest News Siddhart Nagar News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।