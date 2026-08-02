Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Siddhart Nagar News: गणेश लोधी के हत्यारोपियों पर केस दर्ज करने की मांग को लेकर महिलाओं ने किया सड़क जाम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सिद्धार्थ
Follow us on Google News
share

Siddhart Nagar News: 01 एसआईडीडी 25: गणेश लोधी के हत्यारोपियों के खिलाफ केस दर्ज करने व गिरफ्तारी की मांग को लेकर शव सड़क पर रख कर जिला अस्पताल के सामने जाम करती महिलाएं

Siddhart Nagar News: गणेश लोधी के हत्यारोपियों पर केस दर्ज करने की मांग को लेकर महिलाओं ने किया सड़क जाम

Siddhart Nagar News: सिद्धार्थनगर, निज संवाददाता। शहर के सरोजनी नगर मुड़िला निवासी गणेश लोधी का शव पास के रेहरा गांव के एक खेत में संदिग्ध परिस्थितयों में शुक्रवार शाम मिला था। उसके नाक से खून आ रहा था। मृतक के भाई ने उसकी पत्नी व उसके प्रेमी के खिलाफ हत्या का आरोप लगाते हुए तहरीर दी थी। केस दर्ज करने में देरी हुई तो पोस्टमॉर्टम के बाद शनिवार की शाम मिले शव को जिला अस्पताल के सामने सड़क पर रख कर महिलाओं ने जाम कर दिया। करीब 40 मिनट तक चले जाम के दौरान मौके पहुंचे सीओ विश्वजीत सौरयान ने आश्वासन दिया कि केस दर्ज किया जा रहा है।

ये भी पढ़ें:Siddhart Nagar News: पुलिस रही होती गंभीर तो मुमकिन है गणेश आज होता जिंदा

कार्रवाई की जाएगी इसके बाद जाम समाप्त हुआ।गणेश लोधी का शव पोस्टमॉर्टम के बाद शनिवार शाम को जैसे ही परिवार वालों को मिला वह लोग उसे लेकर सीधा जिला अस्पताल के सामने आ गए। शव को सड़क पर रख कर महिलाओं ने रास्ता जाम कर दिया। उन लोगों की मांग थी कि मृतक की पत्नी व उसके प्रेमी के खिलाफ केस दर्ज कर तत्काल गिरफ्तार किया जाए। सड़क जाम करने से आवागमन बाधित हो गया। सूचना पर पुलिस पहुंच गई थी लेकिन वह लोग मान ही नहीं रहे थे। इस दौरान सपा जिलाघ्यक्ष लालजी यादव, नपा अध्यक्ष का चुनाव लड़ चुके सपा नेता रामसेवक लोधी आदि भी पहुंच गए और पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने की मांग करने लगे। सीओ सदर विश्वजीत शौरायान भी मौके पर पहुंचे और जाम करने वालों से वार्ता की। उन्होंने कहा कि केस दर्ज किया जा रहा है। आरोपियों पर कार्रवाई होगी। सड़क जाम समाप्त कर दें। आश्वासन के बाद सड़क जाम समाप्त कर दिया गया।

ये भी पढ़ें:युवक का संदिग्ध हाल में मिला शव, पत्नी व प्रेमी पर शक
ये भी पढ़ें:Dhanbad News: सरायढेला में टोटो चालक की पीट-पीट कर हत्या, हंगामा
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Crime News Siddhart Nagar Latest News Siddhart Nagar News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।