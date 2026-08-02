Siddhart Nagar News: गणेश लोधी के हत्यारोपियों पर केस दर्ज करने की मांग को लेकर महिलाओं ने किया सड़क जाम
Siddhart Nagar News: 01 एसआईडीडी 25: गणेश लोधी के हत्यारोपियों के खिलाफ केस दर्ज करने व गिरफ्तारी की मांग को लेकर शव सड़क पर रख कर जिला अस्पताल के सामने जाम करती महिलाएं
Siddhart Nagar News: सिद्धार्थनगर, निज संवाददाता। शहर के सरोजनी नगर मुड़िला निवासी गणेश लोधी का शव पास के रेहरा गांव के एक खेत में संदिग्ध परिस्थितयों में शुक्रवार शाम मिला था। उसके नाक से खून आ रहा था। मृतक के भाई ने उसकी पत्नी व उसके प्रेमी के खिलाफ हत्या का आरोप लगाते हुए तहरीर दी थी। केस दर्ज करने में देरी हुई तो पोस्टमॉर्टम के बाद शनिवार की शाम मिले शव को जिला अस्पताल के सामने सड़क पर रख कर महिलाओं ने जाम कर दिया। करीब 40 मिनट तक चले जाम के दौरान मौके पहुंचे सीओ विश्वजीत सौरयान ने आश्वासन दिया कि केस दर्ज किया जा रहा है।
कार्रवाई की जाएगी इसके बाद जाम समाप्त हुआ।गणेश लोधी का शव पोस्टमॉर्टम के बाद शनिवार शाम को जैसे ही परिवार वालों को मिला वह लोग उसे लेकर सीधा जिला अस्पताल के सामने आ गए। शव को सड़क पर रख कर महिलाओं ने रास्ता जाम कर दिया। उन लोगों की मांग थी कि मृतक की पत्नी व उसके प्रेमी के खिलाफ केस दर्ज कर तत्काल गिरफ्तार किया जाए। सड़क जाम करने से आवागमन बाधित हो गया। सूचना पर पुलिस पहुंच गई थी लेकिन वह लोग मान ही नहीं रहे थे। इस दौरान सपा जिलाघ्यक्ष लालजी यादव, नपा अध्यक्ष का चुनाव लड़ चुके सपा नेता रामसेवक लोधी आदि भी पहुंच गए और पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने की मांग करने लगे। सीओ सदर विश्वजीत शौरायान भी मौके पर पहुंचे और जाम करने वालों से वार्ता की। उन्होंने कहा कि केस दर्ज किया जा रहा है। आरोपियों पर कार्रवाई होगी। सड़क जाम समाप्त कर दें। आश्वासन के बाद सड़क जाम समाप्त कर दिया गया।
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