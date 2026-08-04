Siddhart Nagar News: सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म दो और तीन 120 मीटर और होगा लंबा

Siddhart Nagar News: सिद्धार्थनगर, निज संवाददाता। सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म दो और तीन की लंबाई 120 मीटर बढ़ाने को लेकर रेल प्रशासन ने काम शुरू करा दिया है। प्लेटफार्म छोटा होने से अब तक कई बोगी उसके बाहर खड़ी होती थी इससे यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। प्लेटफार्म की लंबाई बढ़ने के साथ उसके दो तिहाई भाग पर छाजन लगाने की भी योजना है इससे हर मौसम में यात्रियों को लाभ मिलेगा। अम़त भारत में चयन के बाद सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन पहले ही आधुनिकता का लबादा ओढ़ चुका है अब यहां और भी अतिरिक्त काम कराए जा रहे हैं। प्लेटफार्म नंबर चार बनना है इससे पहले फुटओर ब्रिज का निर्माण चल रहा है। लिफ्ट भी लगाई जा रही है जो रेलवे स्टेशन की तीसरी लिफ्ट होगी। अभी वह सब काम चल कर अंतिम चरण में पहुंच रहा है कि इस बीच प्लेटफॉर्म नंबर दो और तीन की लंबाई बढ़ाने का काम भी शुरू हो गया है。