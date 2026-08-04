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Siddhart Nagar News: सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म दो और तीन 120 मीटर और होगा लंबा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सिद्धार्थ
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Siddhart Nagar News: सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म दो और तीन की लंबाई 120 मीटर बढ़ाई जा रही है। इससे यात्रियों को आने-जाने में आसानी होगी। प्लेटफार्म पर छाजन लगाने की योजना भी है। प्लेटफार्म नंबर चार पर सेकंड बुकिंग विंडो का निर्माण कार्य जारी है और फुटओवर ब्रिज का काम भी लगभग 75 फीसदी पूरा हो चुका है।

Siddhart Nagar News: सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म दो और तीन 120 मीटर और होगा लंबा

Siddhart Nagar News: सिद्धार्थनगर, निज संवाददाता। सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म दो और तीन की लंबाई 120 मीटर बढ़ाने को लेकर रेल प्रशासन ने काम शुरू करा दिया है। प्लेटफार्म छोटा होने से अब तक कई बोगी उसके बाहर खड़ी होती थी इससे यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। प्लेटफार्म की लंबाई बढ़ने के साथ उसके दो तिहाई भाग पर छाजन लगाने की भी योजना है इससे हर मौसम में यात्रियों को लाभ मिलेगा। अम़त भारत में चयन के बाद सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन पहले ही आधुनिकता का लबादा ओढ़ चुका है अब यहां और भी अतिरिक्त काम कराए जा रहे हैं। प्लेटफार्म नंबर चार बनना है इससे पहले फुटओर ब्रिज का निर्माण चल रहा है। लिफ्ट भी लगाई जा रही है जो रेलवे स्टेशन की तीसरी लिफ्ट होगी। अभी वह सब काम चल कर अंतिम चरण में पहुंच रहा है कि इस बीच प्लेटफॉर्म नंबर दो और तीन की लंबाई बढ़ाने का काम भी शुरू हो गया है。

प्लेटफार्म की लंबाई में बढ़ोतरी

प्लेटफार्म को 120 मीटर और लंबा किया जाएगा। अब तक कम लंबाई होने की वजह से लंबी रैक की गाड़ियों की बोगी प्लेटफार्म के बाहर पहुंच जाती है इससे यात्रियों को चढ़ने व उतरने में काफी परेशानी होती है। अब जब प्लेटफार्म की लंबाई बढ़ जाएगी तब यात्रियों के लिए काफी आसानी हो जाएगी। दूसरे यह कि शेड लगने से किसी भी मौसम में उन्हें परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा।

सेकंड बुकिंग विंडो का निर्माण

प्लेटफार्म नंबर चार पर बन रही सेकंड बुकिंग विंडोरेल प्रशासन यात्रियों की सुविधा के लिए प्रस्तावित प्लेटफार्म नंबर चार की ओर सेकंड बुकिंग विंडो का निर्माण करा रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए बाकी प्लेट फार्म को जोड़ने के लिए फुटओवर ब्रिज का निर्माण कार्य चल रहा है। लगभग 75 फीसदी काम पूरा हो चुका है। शेष काम अगले एक माह में पूरा होने की उम्मीद है।

अधिकांश पूछे जाने वाले प्रश्न

सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म क्यों बढ़ाया जा रहा है?
प्लेटफार्म छोटा होने से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था।
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