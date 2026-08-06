Siddhart Nagar News: सड़क में बने गड्ढे से राहगीर परेशान, मरम्मत की मांग
Siddhart Nagar News: 05 एसआईडीडी 02: रमवापुर राउत से डिवलीडीहा मिश्र जाने वाला मार्ग जर्जर हो गया है। सड़क में बने गड्ढे से राहगीर परेशान, मरम्मत की मांग
Siddhart Nagar News: भनवापुर, हिन्दुस्तान संवाद। क्षेत्र के रमवापुर राउत से डिवलीडीहा मिश्र जाने वाले मार्ग पर चौराहे के समीप बने गड्ढे से राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गड्ढे में पानी भरा रहने से उसकी गहराई का अंदाजा नहीं लग पाता। इससे आए दिन साइकिल और बाइक सवार गिरकर चोटहिल हो रहे हैं।क्षेत्र के संदीप मिश्र, रमेश गुप्त, महंत मिश्र, जगदीश विश्वकर्मा, कमलेश कुमार ने बताया कि कुछ माह पहले ही इस मार्ग की मरम्मत कराई गई थी, लेकिन निर्माण कार्य की गुणवत्ता खराब होने से सड़क कई स्थानों पर फिर से उखड़ गई है। चौराहे के पास बना बड़ा गड्ढा लगातार हादसों का कारण बन रहा है।
लोगों ने विभाग से जल्द मरम्मत कराकर आवागमन सुरक्षित बनाने की मांग की है। लोक निर्माण विभाग के अवर अभियंता इम्तियाज अहमद ने बताया कि मामला संज्ञान में है। सड़क किनारे रहने वाले कुछ लोग सड़क पर पानी गिरा देते हैं। पानी जमा होने से सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है। संबंधित लोगों को सड़क पर पानी न गिराने की हिदायत दी गई है। साथ ही जल्द ही सड़क की मरम्मत कराकर समस्या का समाधान करा दिया जाएगा।
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