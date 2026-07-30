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Siddhart Nagar News: प्रशिक्षण में बागों के कायाकल्प का दिया गया मंत्र

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सिद्धार्थ
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Siddhart Nagar News: सोहना, हिन्दुस्तान संवाद। कृषि विज्ञान केंद्र सोहना में पुराने एवं अनुत्पादक बागों के जीर्णोद्धार को लेकर आयोजित दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का बुधवार को समापन हो गया। इस प्रशिक्षण में वैज्ञानिक तकनीकों, रोग प्रबंधन और बेहतर फल उत्पादन की जानकारी दी गई। कार्यकर्ताओं को जीर्णोद्धार में सहयोगी विधियों और सहफसली खेती के लाभ भी बताए गए।

Siddhart Nagar News: प्रशिक्षण में बागों के कायाकल्प का दिया गया मंत्र

Siddhart Nagar News: सोहना, हिन्दुस्तान संवाद। कृषि विज्ञान केंद्र सोहना में पुराने एवं अनुत्पादक बागों के जीर्णोद्धार को लेकर आयोजित दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का बुधवार को समापन हो गया। प्रशिक्षण में उद्यान प्रसार कार्यकर्ताओं को बागों के पुनर्जीवन, रोग प्रबंधन और बेहतर फल उत्पादन की तकनीकों की जानकारी दी गई। कृषि विज्ञान केन्द्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष डॉ. प्रदीप कुमार के निर्देशन में आयोजित प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने प्रशिक्षुओं को पुराने बागों के जीर्णोद्धार के समय फसलों को प्रभावित करने वाले कीट एवं व्याधियों से बचाव के उपाय बताए। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक तकनीकों को अपनाकर पुराने बागों की उत्पादकता को फिर से बढ़ाया जा सकता है।

बागों में पोषक तत्व प्रबंधन

केंद्र के मृदा वैज्ञानिक डॉ.प्रवेश कुमार ने बागों में संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन की उपयोगिता पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखने और पौधों को आवश्यक पोषण देने से फल उत्पादन में सुधार होता है। उद्यान वैज्ञानिक डॉ. प्रवीण कुमार मिश्र ने पुराने व अनुत्पादक बागों के जीर्णोद्धार की विभिन्न विधियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बागों के पुनर्जीवन से गुणवत्तायुक्त फल उत्पादन संभव है।

सहफसली खेती के लाभ

वहीं, नई कैनोपी विकसित होने तक खाली स्थानों पर सब्जियों और फूलों की सहफसली खेती कर किसान अतिरिक्त आय भी अर्जित कर सकते हैं। इस अवसर पर नीलम सिंह, जय प्रकाश द्विवेदी, ओम प्रकाश सहित इन्द्रजीत, बनवारी, रामसेवक, महेंद्र, जगदीश, राम सवारे, राम लगन आदि मौजूद रहे।

सामान्य प्रश्न

प्रशिक्षण कार्यक्रम कब समाप्त हुआ?
प्रशिक्षण कार्यक्रम बुधवार को समापन हो गया।
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