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Siddhart Nagar News: गर्भवती की जन्म योजना बनाकर कराएं संस्थागत प्रसव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सिद्धार्थ
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Siddhart Nagar News: भनवापुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिरसिया में एएनएम, आशा संगिनी और पर्यवेक्षकों की मासिक समीक्षा बैठक हुई। अधीक्षक डॉ. शैलेंद्र मणि ओझा ने गर्भवती महिलाओं के पंजीकरण और फोलिक एसिड की गोलियों की उपलब्धता पर जोर दिया ताकि नवजात शिशु नवजात समस्याओं से बचे रहें।

Siddhart Nagar News: गर्भवती की जन्म योजना बनाकर कराएं संस्थागत प्रसव

Siddhart Nagar News: भनवापुर। क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिरसिया में बुधवार को एएनएम, आशा संगिनी एवं पर्यवेक्षकों की मासिक समीक्षा बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता अधीक्षक डॉ. शैलेंद्र मणि ओझा ने की। उन्होंने कहा कि सभी एएनएम गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण गर्भधारण के एक माह सात दिन के भीतर सुनिश्चित करें व उन्हें फोलिक एसिड की गोलियां उपलब्ध कराएं, ताकि नवजात शिशु को न्यूरोलॉजिकल समस्याओं से बचाया जा सके। इस अवसर पर मेराज अहमद, ध्रुवचंद, राहुल कुमार, मनोज कुमार, दीपक मधुकर, गुंजन, फरहा अंजुम, बीना, सीमा, निधि आदि मौजूद रहे।

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