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Siddhart Nagar News: तीन साल में उखड़ कर जर्जर हो गई है नहर पटरी की सड़क

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सिद्धार्थ
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Siddhart Nagar News: 04 एसआईडीडी 08: बलुआ से डोकम अमया मार्ग खुखुड़ी से डोकम तक टूटकर जर्जर हो गई है

Siddhart Nagar News: तीन साल में उखड़ कर जर्जर हो गई है नहर पटरी की सड़क

Siddhart Nagar News: सोहना, हिन्दुस्तान संवाद। भनवापुर क्षेत्र में बलुआ से डोकम अमया गांव को जोड़ने वाली नहर पटरी की पक्की सड़क खुखुड़ी से डोकम तक करीब डेढ़ किमी लंबाई में पूरी तरह जर्जर हो गई है। सड़क की परत कई स्थानों पर उखड़ चुकी है और गिट्टियां बिखर जाने से आवागमन जोखिम भरा हो गया है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से सड़क की शीघ्र मरम्मत कराने की मांग की है।मोहम्मद गुलाम, एजहाद रजा, रामपाल मिश्र ने बताया कि इस सड़क का निर्माण करीब तीन वर्ष पहले ही कराया गया था, लेकिन समय से पहले ही इसकी स्थिति बदहाल हो गई है। सड़क जगह-जगह टूट चुकी है।

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इससे दोपहिया वाहनों का संचालन मुश्किल हो गया है। नहर पटरी पर बिखरी गिट्टियों के कारण वाहन अक्सर फिसल जाते हैं और राहगीरों के चोटहिल होने का खतरा बना रहता है। यह मार्ग क्षेत्र के दर्जनों गांवों को जिला मुख्यालय, तहसील, ब्लॉक और थाना से जोड़ने वाला प्रमुख संपर्क मार्ग है। इसी रास्ते से प्रतिदिन बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे भी विद्यालय आते-जाते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क की बदहाल स्थिति के कारण आए दिन लोग फिसलकर घायल हो रहे हैं, लेकिन अब तक मरम्मत की दिशा में कोई प्रभावी पहल नहीं की गई है। ज्ञान दास, अबरार अहमद, जगन्नाथ, भोला आदि ने डीएम से सड़क की तत्काल मरम्मत कराकर सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित कराने की मांग की है।

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