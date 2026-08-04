Siddhart Nagar News: राजनरायण बने ब्लॉक अध्यक्ष, दी बधाई
Siddhart Nagar News: सिद्धार्थनगर के उस्का बाजार कस्बे में आल इण्डियन फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन की बैठक हुई, जिसमें राज नारायन पाण्डेय को ब्लॉक अध्यक्ष मनोनीत किया गया। अन्य पदों पर भी कई सदस्यों की नियुक्ति की गई, जिनमें उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, महासचिव, महामंत्री, सचिव, संगठन मंत्री और मीडिया प्रभारी शामिल हैं।
Siddhart Nagar News: सिद्धार्थनगर। उस्का बाजार कस्बा में आल इण्डियन फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन की बैठक में सर्वसम्मत से राज नारायन पाण्डेय को ब्लॉक अध्यक्ष मनोनीत किया गया। वहीं तौलन को उपाध्यक्ष, रघुबर को कोषाध्यक्ष, आदर्श गुप्त को महासचिव, अकबाल को महामंत्री, हरिओम और सुनीता को सचिव, मन्नान को संगठन मंत्री, संजय पासवान और अनूप को मीडिया प्रभारी, धर्मेंद्र को प्रवक्ता के पद पर मनोनीत किया गया। इनके मनोनयन पर मंडल अध्यक्ष राज धर पाण्डेय, जिलाध्यक्ष उदयभान चौबे, दुर्गेश उपाध्याय, संजय साहनी, अनिल मिश्र, धर्मराज, शिव पूजन, संजय श्रीवास्तव, दीपक मिश्र, मनीष आदि ने बधाई दी है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।