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Siddhart Nagar News: भूमि बैनामा प्रकरण को लेकर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन, की शिकायत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सिद्धार्थ
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Siddhart Nagar News: भूमि बैनामा प्रकरण को लेकर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन, की शिकायत

Siddhart Nagar News: डुमरियागंज, हिन्दुस्तान संवाद। डुमरियागंज तहसील में शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान भवानीगंज थाना क्षेत्र के बयारा गांव के लोगों ने ग्राम पंचायत स्तरीय जनप्रतिनिधि के खिलाफ भूमि प्रकरण को लेकर प्रदर्शन किया। इसके बाद एसडीएम को शिकायती पत्र देकर मामले में कार्रवाई की मांग की। एसडीएम का कहना है कि जांच कर जरूरी कार्रवाई की जाएगी।प्रदर्शन में शामिल बयारा गांव निवासी विक्की कुमार पुत्र झिनकन प्रसाद के अलावा उमेश सैनी, आयुष पांडेय, आशीष अग्रहरि, डिंपू पांडेय, दिलीप अग्रहरि, वीरेंद्र कुमार, महेश कौशल, संतोष चौरसिया आदि लोगों ने बताया कि गांव के एक पूर्व प्रतिनिधि द्वारा एक भूमि कुछ हिस्सा बैनामा कराने के लिए परमीशन करवाया गया जबकि उस भूमि में कुल चार खातेदार हैं।

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ग्रामीणों का आरोप है कि संबंधित प्रतिनिधि द्वारा अन्य खातेदारों का हिस्सा भी संबंधित विक्रेता से करा लिया है। एसडीएम विवेकानंद मिश्र ने बताया कि शिकायती पत्र मिला है। जांच करवारकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

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