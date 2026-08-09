Siddhart Nagar News: स्कूलों में ऑनलाइन हाजिरी न भरने वाले प्रधानाचार्यों पर गिरेगी गाज
Siddhart Nagar News: सिद्धार्थनगर में माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों पर ऑनलाइन उपस्थिति में लापरवाही के लिए कार्रवाई होगी। डीआईओएस ने सभी विद्यालयों को निर्देश दिया है कि दैनिक उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज करना अनिवार्य होगा। यदि कोई प्रधानाचार्य निर्देशों की अनदेखी करता है, तो उसके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।
Siddhart Nagar News: सिद्धार्थनगर, हिन्दुस्तान टीम। माध्यमिक विद्यालयों में छात्रों, शिक्षकों और शिक्षणेटर कर्मचारियों की दैनिक ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने में लापरवाही बरतने वाले प्रधानाचार्यों पर अब कार्रवाई की जाएगी।
प्रधानाचार्यों की जिम्मेदारी
डीआईओएस ने जिले के सभी राजकीय, सहायता प्राप्त, स्ववित्तपोषित हाईस्कूल एवं इंटर कॉलेजों के प्रधानाचार्यों को प्रत्येक कार्यदिवस ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक अरुण कुमार ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की ओर से प्रदेश के सभी मान्यता प्राप्त विद्यालयों में ऑनलाइन उपस्थिति की व्यवस्था पहले से लागू है। इसके लिए परिषद की वेबसाइट पर उपस्थिति पोर्टल के साथ ही उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका और मोबाइल एप की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है।
अनुपालन सुनिश्चित करना
इसके बावजूद जिले के कई विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2026-27 के दौरान ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने की प्रगति संतोषजनक नहीं पाई गई है। इसे गंभीरता से लेते हुए अब प्रत्येक कार्यदिवस छात्र-छात्राओं, शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों की उपस्थिति ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज करना अनिवार्य कर दिया गया है।
कार्रवाई की चेतावनी
डीआईओएस ने प्रधानाचार्यों को निर्देशित किया है कि वे विद्यालय में ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने की व्यवस्था का हर हाल में पालन सुनिश्चित करें। इस व्यवस्था का उद्देश्य विद्यालयों में पठन-पाठन की नियमित निगरानी के साथ पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसी विद्यालय में निर्देशों की अनदेखी या लापरवाही सामने आती है तो संबंधित प्रधानाचार्य की जिम्मेदारी तय करते हुए उनके विरुद्ध कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी.
सामान्य प्रश्न
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