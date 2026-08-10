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Siddhart Nagar News: सजाया जा रहा है तिरंगा चौक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सिद्धार्थ
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Siddhart Nagar News: उस्का बाजार के लोहिया वार्ड स्थित डाक बंगला चौराहे पर स्वतंत्रता दिवस के पर्व को लेकर सजावट की जा रही है। नगर पंचायत के कर्मियों ने साफ-सफाई और प्रकाश व्यवस्था का काम तेज कर दिया है। ईओ अभिनव श्रीवास्तव ने बताया कि नगर पंचायत प्रशासन द्वारा विशेष तैयारियाँ की जा रही हैं।

Siddhart Nagar News: सजाया जा रहा है तिरंगा चौक

Siddhart Nagar News: उस्का बाजार। कस्बे के लोहिया वार्ड स्थित डाक बंगला चौराहे पर तिरंगा चौक को स्वतंत्रता दिवस पर्व को लेकर सजाया जा रहा है। रविवार को नगर पंचायत कर्मी साफ- सफाई के बाद प्रकाश व्यवस्था को सुदृढ़ करने में जुटे रहे। ईओ अभिनव श्रीवास्तव ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस को लेकर नगर पंचायत प्रशासन द्वारा तैयारिया तेज कर दी गई है। उन्होंने कहा की नगर में विशेष साफ सफाई अभियान चलाया जा रहा है और प्रकाश आदि व्यवस्था सुदृढ़ की जा रही है।

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