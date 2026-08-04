Siddhart Nagar News: सीएम के संभावित दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट, तैयारियां तेज

Siddhart Nagar News: सिद्धार्थनगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संभावित भ्रमण की तैयारियों में प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। जिला प्रशासन ने बीएसए ग्राउंड पर कार्यक्रम की तैयारियां युद्धस्तर पर शुरू कर दी हैं। सुरक्षा और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न विभागों को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

Siddhart Nagar News: सिद्धार्थनगर, निज संवाददाता। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संभावित जनपद भ्रमण को लेकर प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। सात अगस्त को मुख्यमंत्री के आगमन की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन ने तैयारियां युद्धस्तर पर शुरू कर दी हैं। प्रस्तावित कार्यक्रम स्थल बीएसए ग्राउंड को केंद्र में रखकर विभिन्न विभागों को जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं और व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने का कार्य तेजी से चल रहा है। प्रशासनिक अफसरों के अनुसार मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में विभिन्न विकास परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास के साथ-साथ जनसभा भी प्रस्तावित हो सकती है। हालांकि अभी तक आधिकारिक कार्यक्रम जारी नहीं हुआ है, लेकिन संभावित दौरे को देखते हुए प्रशासन किसी भी स्तर पर कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता। बीएसए ग्राउंड में मंच निर्माण, बैरिकेडिंग, पेयजल, विद्युत व्यवस्था, साफ-सफाई, पार्किंग और वीआईपी आवागमन की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं。

तैयारियों के निरीक्षण संबंधित विभागों के अधिकारी लगातार स्थल का निरीक्षण कर आवश्यक व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। कार्यक्रम स्थल के आसपास की सड़कों की मरम्मत, रंग-रोगन और सौंदर्यीकरण का कार्य भी तेज कर दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी पुलिस एवं प्रशासन पूरी तरह सक्रिय हो गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर सुरक्षा संबंधी आवश्यक बिंदुओं पर मंथन शुरू कर दिया है।

यातायात व्यवस्था यातायात व्यवस्था, पार्किंग, प्रवेश एवं निकास मार्ग तथा सुरक्षा घेरा तैयार करने की रूपरेखा बनाई जा रही है। विभिन्न विभागों को अपने-अपने स्तर पर प्रगति कार्यों का अद्यतन विवरण तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री के संभावित दौरे को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों की बैठकों का दौर भी जारी है, ताकि कार्यक्रम की औपचारिक स्वीकृति मिलते ही सभी व्यवस्थाएं समय से पूरी की जा सकें।

सक्रियता का अहसास हालांकि जिला प्रशासन की ओर से मुख्यमंत्री के आगमन की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन संभावित कार्यक्रम को लेकर जिस तेजी से तैयारियां चल रही हैं, उससे पूरे प्रशासनिक अमले में सक्रियता साफ दिखाई दे रही है। वहीं जनप्रतिनिधियों और आम लोगों में भी मुख्यमंत्री के संभावित दौरे को लेकर उत्सुकता बनी हुई है।

डीएम का निरीक्षण कार्यक्रम स्थल का डीएम ने किया निरीक्षण सिद्धार्थनगर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संभावित जनपद भ्रमण की तैयारियों के क्रम में जिलाधिकारी शिव शरणप्पा जीएन ने सोमवार को पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक महाजन के साथ बीएसए ग्राउंड पहुंचकर प्रस्तावित कार्यक्रम स्थल का स्थलीय निरीक्षण किया।

उन्होंने मंच, सुरक्षा व्यवस्था, पार्किंग, बैरिकेडिंग, पेयजल, साफ-सफाई, विद्युत आपूर्ति तथा वीआईपी आवागमन से जुड़ी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान संबंधित अधिकारियों को सभी तैयारियां समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल पर चल रहे कार्यों की प्रगति से भी जिलाधिकारी को अवगत कराया।