Siddhart Nagar News: आज कूड़ी फीडर से आठ घंटे बंद रहेगी बिजली आपूर्ति
Siddhart Nagar News: डुमरियागंज में 132 केवी टावर के नदी कटान में आने के कारण बिजली आपूर्ति में बाधा आएगी। गुरुवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक कूडी फीडर पर बिजली बंद रहेगी। विद्युत अधिशासी अभियंता संतोष कुमार त्रिपाठी ने बताया कि यह तकनीकी कार्य के लिए आवश्यक है। कार्य पूरा होने पर बिजली आपूर्ति सामान्य हो जाएगी।
Siddhart Nagar News: डुमरियागंज। 132 केवी टावर के नदी की कटान में आने के कारण दूसरे टावर पर लाइन सप्लाई शिफ्ट करने के लिए गुरुवार को डुमरियागंज ग्रामीण क्षेत्र के कूडी फीडर पर बिजली आपूर्ति सुबह 10 बजे से शाम छह बजे तक बंद रहेगी। यह जानकारी अधिशासी अभियंता विद्युत डुमरियागंज संतोष कुमार त्रिपाठी ने दी। उन्होंने बताया कि तकनीकी कार्य को लेकर यह शटडाउन आवश्यक है। कार्य पूरा होने के बाद बिजली आपूर्ति सामान्य हो जाएगी।
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