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Siddhart Nagar News: डुमरियागंज में घंटों बाधित रही विद्युत आपूर्ति

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सिद्धार्थ
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Siddhart Nagar News: डुमरियागंज में शुक्रवार को लगभग सात घंटे बिजली आपूर्ति बाधित रही, जिसके कारण लोग उमस भरी गर्मी में परेशान रहे। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक बिजली नहीं आई। विद्युत अधिशासी अभियंता संतोष त्रिपाठी ने बताया कि तकनीकी समस्या के कारण यह दिक्कत हुई थी, जिसे जल्द ही ठीक किया गया।

Siddhart Nagar News: डुमरियागंज में घंटों बाधित रही विद्युत आपूर्ति

Siddhart Nagar News: डुमरियागंज। कस्बे में शुक्रवार को करीब सात घंटे लगातार बिजली आपूर्ति बाधित रही, जिससे हर कोई उमस भरी गर्मी से बेहालरहा। कस्बा निवासी कैश खान, गौरव सोनी, नदीम अहमद एडवोकेट, इम्तियाज, प्रमोद पाण्डेय, सौरभ मिश्रा, शाकिर मालिक ने बताया कि शुक्रवार को सुबह 10 बजे से लेकर शाम पांच बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रही। इस बीच एक दो मिनट के लिए बिजली की आवाज आई लगी रही। इस संबंध में अधिशासी अभियंता विद्युत संतोष कुमार त्रिपाठी ने बताया कि तकनीकी समस्या के चलते समस्या उत्पन्न हुई थी, जिसका समाधान होते ही बिजली बहाल कर दी गई।

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