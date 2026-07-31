Siddhart Nagar News: दहेज हत्या का आरोपित गिरफ्तार
Siddhart Nagar News: इटवा पुलिस ने दहेज हत्या के आरोप में रामबरन यादव को गिरफ्तार किया। वह खुनियांव का निवासी था और फरार चल रहा था। पुलिस उसकी तलाश में लगी हुई थी। प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार मिश्र ने इसकी पुष्टि की। गिरफ्तारी टिकुइया चौराहे से की गई।
Siddhart Nagar News: इटवा। इटवा पुलिस ने दहेज हत्या के मामले में एक आरोपित को गुरूवार को टिकुइया चौराहे से गिरफ्तार किया है। पुलिस उसकी तलाश में थी। प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार मिश्र ने बताया कि खुनियांव निवासी रामबरन यादव दहेज हत्या के मामले में आरोपित था। घटना के बाद से वह फरार चल रहा है। पुलिस उसके तलाश में जुटी हुई थी। पुलिस टीम ने गुरूवार को उसे टिकुइया चौराहे से गिरफ्तार कर लिया है।
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