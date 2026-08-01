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Siddhart Nagar News: हत्या का प्रयास के करने के चार आरोपी गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सिद्धार्थ
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Siddhart Nagar News: सिद्धार्थनगर में पथरा थाना पुलिस ने हत्या के प्रयास के चार आरोपियों को शुक्रवार को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में मुर्तजा आलम, महबूद आलम, मुस्तफा आलम और मशहूर आलम शामिल हैं। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने के लिए तलाशी अभियान चलाया था। मामला धारा 109 से 3(5) के तहत दर्ज किया गया है।

Siddhart Nagar News: हत्या का प्रयास के करने के चार आरोपी गिरफ्तार

Siddhart Nagar News: सिद्धार्थनगर। पथरा थाना की पुलिस ने हत्या का प्रयास करने वाले चार आरोपियों को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस उनकी तलाश में थी। थानाध्यक्ष ओम प्रकाश मिश्र ने बताया कि मुर्तजा आलम पुत्र मशहूर आलम, महबूद उर्फ माबूद आलम उर्फ बब्बू पुत्र मशहूर आलम, मुस्तफा आलम पुत्र मशहूर आलम व मशहूर आलम पुत्र भिखुल्लाह निवासी गौरी पाठक थाना पथरा बाजार के खिलाफ धारा 109(1)/115(2)/352/351(3)/117(2)/3(5) दर्ज था। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

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