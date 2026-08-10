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Siddhart Nagar News: पुलिसकर्मियों ने ग्रामीणों संग बचाई बेजुबान की जान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सिद्धार्थ
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Siddhart Nagar News: डिड़ई के तिलौला गांव में एक बैल पोखरे में फंस गया था। पुलिस और ग्रामीणों ने मिलकर उसे बचाया। कांस्टेबल मोहम्मद नाजिस आजमी ने पशु चिकित्सक को बुलाया, जिन्होंने बैल को उपचार दिया। बैल की हालत गंभीर थी, लेकिन अब उसकी स्थिति में सुधार हो गया है। लोगों ने पुलिस के प्रयासों की सराहना की।

Siddhart Nagar News: पुलिसकर्मियों ने ग्रामीणों संग बचाई बेजुबान की जान

Siddhart Nagar News: डिड़ई। शिवनगर डिड़ई थाना क्षेत्र के तिलौला गांव में पुलिस और ग्रामीणों ने पोखरे में फंसे एक बैल की जान रविवार को बचा ली। नुकीले बांस और गहरे दलदल के बीच रातभर फंसे रहने से बैल की हालत गंभीर हो गई थी। कांस्टेबल मोहम्मद नाजिस आजमी ने तत्काल पशु चिकित्सक से संपर्क कर उन्हें मौके पर बुलाया। चिकित्सक ने बैल की जांच कर आवश्यक दवा और इंजेक्शन दिया, जिसके बाद उसकी हालत में सुधार हुआ। संतुलन बिगड़ने से शनिवार की रात तिलौला गांव के पुराने पोखरे में एक बैल गिर गया था। पोखरे में पानी के साथ दलदल और नुकीले कटे हुए बांस होने से वह उसमें फंस गया।

रातभर वह बाहर निकलने का प्रयास किया पर सफल नहीं हो सका। रविवार की सुबह जानकारी होने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। मुख्य आरक्षी अजीत कुमार यादव, कांस्टेबल मोहम्मद नाजिस आजमी और कांस्टेबल बृजेश यादव ने ग्रामीणों के साथ मिलकर दलदल में प्रवेश किया और बैल को बाहर निकाला। पुलिसकर्मियों ने तत्काल पशु चिकित्सक को बुलाकर उपचार कराया। पुलिस कर्मियों के इस प्रयास की लोगों ने सराहना की।

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