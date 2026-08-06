Siddhart Nagar News: जहीरूद्दीन अध्यक्ष, बालमुकुंद बने महामंत्री
Siddhart Nagar News: 05 एसआईडीडी 09: निर्वाचित पदाधिकारियों एवं कार्यकारिणी सदस्यों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया या पूरी होने के बाद सर्वसम्मत से जहीरूद्दीन जाफरी को अ
Siddhart Nagar News: डुमरियागंज, हिन्दुस्तान संवाद। प्रोग्रेसिव सिविल बार एसोसिएशन डुमरियागंज का वार्षिक चुनाव बुधवार को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद सर्वसम्मत से जहीरूद्दीन जाफरी को अध्यक्ष व बालमुकुंद श्रीवास्तव को महामंत्री मनोनीत किया गया।एल्डर कमेटी के अध्यक्ष व चुनाव अधिकारी रंगनाथ पांडेय ने बताया कि रामकृष्ण मिश्र को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, चन्द्रकिशोर सिंह एवं वशिष्ट कुमार श्रीवास्तव कनिष्ठ उपाध्यक्ष, हरिश्चन्द्र गुप्त सहमंत्री, राधेश्याम वरुण कोषाध्यक्ष व कृष्ण कुमार श्रीवास्तव ऑडिटर मनोनीत किया गया। इसके अलावा रंगनाथ पाण्डेय, प्रेमशंकर श्रीवास्तव, गंगा प्रसाद यादव, अखिलेश्वर द्विवेदी एवं महबूब आलम को संरक्षक व अशोक कुमार पाण्डेय, अतुल मिश्र, निसार अहमद, रमन श्रीवास्तव एवं शबरेज अख्तर शहाब को कार्यकारिणी सदस्य मनोनीत किया गया।
इस दौरान राजेश दुबे, विनोद मिश्र, शिवशंकर चतुर्वेदी, विकास सिंह, अवध बिहारी सिंह, संदीप श्रीवास्तव, सरस श्रीवास्तव, प्रिंस सिंह, केदारनाथ सिंह आदि मौजूद रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।