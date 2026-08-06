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Siddhart Nagar News: जहीरूद्दीन अध्यक्ष, बालमुकुंद बने महामंत्री

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सिद्धार्थ
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Siddhart Nagar News: 05 एसआईडीडी 09: निर्वाचित पदाधिकारियों एवं कार्यकारिणी सदस्यों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया या पूरी होने के बाद सर्वसम्मत से जहीरूद्दीन जाफरी को अ

Siddhart Nagar News: जहीरूद्दीन अध्यक्ष, बालमुकुंद बने महामंत्री

Siddhart Nagar News: डुमरियागंज, हिन्दुस्तान संवाद। प्रोग्रेसिव सिविल बार एसोसिएशन डुमरियागंज का वार्षिक चुनाव बुधवार को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद सर्वसम्मत से जहीरूद्दीन जाफरी को अध्यक्ष व बालमुकुंद श्रीवास्तव को महामंत्री मनोनीत किया गया।एल्डर कमेटी के अध्यक्ष व चुनाव अधिकारी रंगनाथ पांडेय ने बताया कि रामकृष्ण मिश्र को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, चन्द्रकिशोर सिंह एवं वशिष्ट कुमार श्रीवास्तव कनिष्ठ उपाध्यक्ष, हरिश्चन्द्र गुप्त सहमंत्री, राधेश्याम वरुण कोषाध्यक्ष व कृष्ण कुमार श्रीवास्तव ऑडिटर मनोनीत किया गया। इसके अलावा रंगनाथ पाण्डेय, प्रेमशंकर श्रीवास्तव, गंगा प्रसाद यादव, अखिलेश्वर द्विवेदी एवं महबूब आलम को संरक्षक व अशोक कुमार पाण्डेय, अतुल मिश्र, निसार अहमद, रमन श्रीवास्तव एवं शबरेज अख्तर शहाब को कार्यकारिणी सदस्य मनोनीत किया गया।

इस दौरान राजेश दुबे, विनोद मिश्र, शिवशंकर चतुर्वेदी, विकास सिंह, अवध बिहारी सिंह, संदीप श्रीवास्तव, सरस श्रीवास्तव, प्रिंस सिंह, केदारनाथ सिंह आदि मौजूद रहे।

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