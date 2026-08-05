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Siddhart Nagar News: अक़ीदत के साथ निकला चेहल्लुम जुलूस, कर्बला में दफन हुए ताजिये

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सिद्धार्थ
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Siddhart Nagar News: 04 एसआईडीडी 31: शोहरतगढ़ में चेहल्लुम जुलूस में मौजूद लोग साप्ताहिक बाजार के पास लगा कूड़े का ढेर

Siddhart Nagar News: अक़ीदत के साथ निकला चेहल्लुम जुलूस, कर्बला में दफन हुए ताजिये

Siddhart Nagar News: शोहरतगढ़, हिन्दुस्तान संवाद। शोहरतगढ़ कस्बे के नीबी दोहनी स्थित रफीक के घर के पास चौक से मंगलवार को इमाम हुसैन के शहादत की याद में चेहल्लुम पर जुलूस शांतिपूर्ण तरीके से निकाल कर अक़ीक़दतमन्दों ने या हुसैन की सदा बुलंद की। सोमवार की देर शाम को ताजिया को रफीक चौक पर रखकर फातेहा खानी की गई जिसमें बड़ी संख्या में आकीदतमंदों ने शिरकत की।रात में ताजिया रफीक चौक से रवाना हुआ और रमजान गली के सामने मुख्य मार्ग पर अन्य ताजियों के साथ मिलन हुआ। मंगलवार को दोपहर बाद चेहल्लुम जुलूस ताजिया को रफीक चौक से रमजान गली रोड के सामने मिलन होने के बाद पुराने तहसील रोड होते हुए कर्बला पहुंचाया गया जहां दफन कर दिया गया।

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रास्ते में उस्ताद इंसान अली की निगरानी में अखाड़ा प्रदर्शन किया गया। प्रभारी निरीक्षक नवीन कुमार सिंह पुलिस जवानों के साथ शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जुलूस के साथ मौजूद रहे। इस अवसर पर अल्ताफ हुसैन, एजाज अहमद, सहबे आलम, शहंशाह, समिउल्लाह, गुड्डू, मुस्ताक अहमद, इंसान अली, रवि अग्रवाल, सुनील सिंह, श्याम सुंदर चौधरी आदि उपस्थित रहे।

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