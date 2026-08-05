Siddhart Nagar News: अक़ीदत के साथ निकला चेहल्लुम जुलूस, कर्बला में दफन हुए ताजिये

Siddhart Nagar News: शोहरतगढ़, हिन्दुस्तान संवाद। शोहरतगढ़ कस्बे के नीबी दोहनी स्थित रफीक के घर के पास चौक से मंगलवार को इमाम हुसैन के शहादत की याद में चेहल्लुम पर जुलूस शांतिपूर्ण तरीके से निकाल कर अक़ीक़दतमन्दों ने या हुसैन की सदा बुलंद की। सोमवार की देर शाम को ताजिया को रफीक चौक पर रखकर फातेहा खानी की गई जिसमें बड़ी संख्या में आकीदतमंदों ने शिरकत की।रात में ताजिया रफीक चौक से रवाना हुआ और रमजान गली के सामने मुख्य मार्ग पर अन्य ताजियों के साथ मिलन हुआ। मंगलवार को दोपहर बाद चेहल्लुम जुलूस ताजिया को रफीक चौक से रमजान गली रोड के सामने मिलन होने के बाद पुराने तहसील रोड होते हुए कर्बला पहुंचाया गया जहां दफन कर दिया गया।