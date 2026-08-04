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Siddhart Nagar News: शांति कमेटी की बैठक में आपसी सदभाव पर जोर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सिद्धार्थ
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Siddhart Nagar News: शोहरतगढ़ में पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें उपजिलाधिकारी राजेश कुमार और क्षेत्राधिकारी मयंक द्विवेदी ने श्रावण मास और चेहल्लुम पर्व को शांति से मनाने पर चर्चा की। बैठक में दोनों समुदायों के संभ्रांत नागरिकों ने अपने सुझाव दिए। सुरक्षा और सौहार्द बढ़ाने का ध्यान रखा गया।

Siddhart Nagar News: शांति कमेटी की बैठक में आपसी सदभाव पर जोर

Siddhart Nagar News: शोहरतगढ़। क्षेत्राधिकारी कार्यालय शोहरतगढ़ में पीस कमेटी की बैठक सोमवार को आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता उपजिलाधिकारी राजेश कुमार एवं क्षेत्राधिकारी मयंक द्विवेदी ने संयुक्त रूप से की। जिसमें श्रावण मास एवं चेहल्लुम पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से सौहार्दपूर्ण ढंग से संपन्न कराने को लेकर दोनों समुदायों के सम्भ्रांत नागरिकों के साथ विचार विमर्श हुआ। लोगों ने अपने अपने सुझाव दिए। प्रभारी निरीक्षक नवीन कुमार सिंह, नीलू रूंगटा, अल्ताफ हुसैन, अफसर अंसारी सहित दोनों समुदायों के अन्य संभ्रांत नागरिक मौजूद रहे।

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