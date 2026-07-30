Siddhart Nagar News: त्योहारों को लेकर पीस कमेटी की हुई बैठक
Siddhart Nagar News: खेसरहा में श्रावण मास, चेहल्लूम व बरावफात के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पीस कमेटी की बैठक हुई। थानाध्यक्ष अनूप कुमार मिश्र ने कावड़ यात्रा के दौरान सावधानी बरतने और प्रशासन के नियमों का पालन करने की आवश्यकता बताई। जुलूसों में शांति, भाईचारा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने पर जोर दिया गया।
Siddhart Nagar News: खेसरहा। खेसरहा थाने पर श्रावण मास, चेहल्लूम व बरावफात को सकुशल सम्पन्न कराने व शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए पीस कमेटी की बैठक हुई। थानाध्यक्ष अनूप कुमार मिश्र ने बताया कि श्रावण मास में कावड़ यात्रा के दौरान सावधानी बरतें। चेहल्लुम के दौरान शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्रशासन के नियमों का पालन करना जरूरी है। निर्धारित रूट का पालन करें। डीजे व अस्त्र-शस्त्र का उपयोग न करें। बारावफात के जुलूस और जश्न में शांति, आपसी भाईचारा और कानून-व्यवस्था बनाए रखे। इस दौरान तयशुदा मार्गों का पालन करें, डीजे की आवाज नियंत्रित रखे। अंकित पांडेय, सत्य प्रकाश, बबलू, देवराज शुक्ल आदि मौजूद रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।