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Siddhart Nagar News: पीडीए समाज को लोहे की कुल्हाड़ी में लकड़ी के बेंट के रूप में इस्तेमाल कर रही भाजपा: मिठाई लाल भारती

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सिद्धार्थ
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Siddhart Nagar News: 01 एसआईडीडी 28: सामाजिक एकता/पीडीए सम्मेलन में शामिल आंबेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिठाई लाल भारती

Siddhart Nagar News: पीडीए समाज को लोहे की कुल्हाड़ी में लकड़ी के बेंट के रूप में इस्तेमाल कर रही भाजपा: मिठाई लाल भारती

Siddhart Nagar News: सिद्धार्थनगर, निज संवाददाता। पीडीए समाज को भाजपा लोहे की कुल्हाड़ी में लकड़ी के बेंट के रूप में इस्तेमाल कर रही है। अगर लकड़ी के बेंट को हटा दिया जाए तो लोहे की कुल्हाड़ी दो कौड़ी के भाव में कबाड़ में मिलेगी। भाजपा से होशियार रहने की जरूरत है। ये बातें शहर के एक होटल में आयोजित पीडीए सम्मेलन में शामिल होने आए आंबेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिठाई लाल भारती ने कहीं।उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग दलित समाज के लोगों को जब वोट लेना होता है तो हिंदू बना देते हैं और जब आरक्षण रोजगार और सम्मान देने की बात होती है तो उन्हें दलित और पिछड़ा बना देते हैं।

1990 में मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया गया तब यही भाजपा के लोग सरकार को गिरा देते हैं। भाजपा हमें मंदिर के नाम पर हिंदू मानती है और आरक्षण के नाम पर हमारा विरोध करती है। बाबा साहब ने अपने अंतिम समय में अपने समाज से कहा कि मुझे मूर्ति पूजा में मत देखना बल्कि मुझे संविधान में ढूंढना और आप लोग हमारे कारवां को आगे बढ़ा देना लेकिन इसे कभी कमजोर मत होने देना। उन्होंने कहा कि भाजपा 2024 के चुनाव में सरकार बनाने के लिए 272 और संविधान बदलने के लिए 426 सांसद जिताने की बात करती थी परंतु लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश का दलित समाज सपा के साथ चला गया और सपा ने उत्तर प्रदेश में भाजपा को हराने का काम किया। भाजपा के संविधान बदलने के इरादों पर पानी फेर दिया। सपा बाबा साहब और उनके विचारों को मानती है। भाजपा बहन जी के साथ मिलकर दलित वोटो में बंटवारा करना चाहती है क्योंकि उत्तर प्रदेश का दलित समाज बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए सपा के साथ जा रहा है। हमें इस साजिश को समझना होगा और भाजपा से लड़ने के साथ-साथ अपने परिवार बसपा से भी लड़ना होगा। दलित वोट के विभाजन को हर हाल में रोकना होगा। विधायक सैयदा खातून ने कहा कि 2027 का चुनाव सरकार बनाने का नहीं बल्कि संविधान और आपके बच्चों के भविष्य को बचाने का चुनाव है। अपने बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए दलित समाज को आगे आना होगा और शक्ति के मंदिर विधानसभा की कुर्सी पर कब्जा करना होगा। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष लालजी यादव, पूर्व विधायक विजय पासवान, अमर सिंह चौधरी,बेचई यादव,राममिलन भारती,घिसियावन यादव, सुरेश यादव,कमरूज्जमा खान,मोहम्मद इदरीश पटवारी आदि मौजूद रहे।

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