Siddhart Nagar News: स्वास्थ्य विभाग को डेढ़ माह बाद मिला स्थाई सीएमओ, प्रभारी होंगे मुक्त
Siddhart Nagar News: वीरांगना अवंती बाई महिला चिकित्सालय लखनऊ में तैनात वरिष्ठ परामर्शदाता बने जिले के सीएमओ लिया था
Siddhart Nagar News: सिद्धार्थनगर, निज संवाददाता। जनपद के स्वास्थ्य विभाग में लगभग डेढ़ माह बाद स्थाई सीएमओ की तैनाती हो गई है। शासन ने वीरांगना अवंती बाई महिला चिकित्सालय लखनऊ में वरिष्ठ परामर्शदाता के पद पर तैनात डॉ. संजय कुमार दोहरे को जनपद का नया सीएमओ बनाया है। इनके आमगन के बाद प्रभारी सीएमओ का कार्य देख रहे एसीएमओ डॉ. प्रमोद कुमार मुक्त होकर अपना मूल कार्य देखेंगे।जनपद में सीएमओ रहे डॉ. रजत कुमार चौरसिया 30 जून 2026 को प्रशासनिक सेवा से मुक्त हो गए। इसके बाद सीनियर चिकित्सक एसीएमओ डॉ. प्रमोद कुमार को सीएमओ का चार्ज प्राप्त हुआ। एक माह 10 दिन तक यह बतौर सीएमओ कार्य करते रहे।
10 अगस्त को शासन ने जनपद में नए सीएमओ की तैनाती कर दी है। विशेष सचिव रवि रंजन ने जारी पत्र में डॉ. संजय कुमार दोहरे को नवीन तैनाती स्थल पर तत्काल कार्यभार ग्रहण करने का निर्देश दिया है। डॉ. दोहरे मूल रूप से इटावा जनपद के निवासी हैं। इन्होंने वर्ष 1991 में मेरठ से एमबीबीएस व 2002 में कानपुर से एनीस्थिया (बेहोशी) की डिग्री प्राप्त की है। बांदा जनपद में पहली पोस्टिंग के बाद उन्नाव व लखनऊ जनपद में तैनात रहे हैं।
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