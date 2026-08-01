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Siddhart Nagar News: एनसीसी कैडेटों ने घर-घर पहुंचकर दिया टीबी से बचाव का संदेश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सिद्धार्थ
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Siddhart Nagar News: सिद्धार्थनगर में 46वीं बटालियन एनसीसी के अंतर्गत टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत शिवपति इंटर कॉलेज के एनसीसी अधिकारियों ने जागरूकता अभियान चलाया। कैडेटों ने गांव में घर-घर जाकर टीबी के लक्षणों और इलाज के महत्व के बारे में बताया। डॉ. उपाध्याय ने कहा कि समय पर जांच और उपचार से टीबी का इलाज संभव है।

Siddhart Nagar News: एनसीसी कैडेटों ने घर-घर पहुंचकर दिया टीबी से बचाव का संदेश

Siddhart Nagar News: सिद्धार्थनगर, निज संवाददाता। 46वीं बटालियन एनसीसी के तत्वावधान में टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत शिवपति इंटर कॉलेज शोहरतगढ़ के सीनियर डिवीजन के एनसीसी अधिकारी डॉ. हेमंत राज उपाध्याय के नेतृत्व में टीबी जागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान एनसीसी कैडेटों ने गांव में घर-घर जाकर लोगों को टीबी के लक्षण, बचाव एवं समय पर उपचार के प्रति जागरूक किया। डॉ. उपाध्याय ने बताया कि टीबी का समय पर जांच और नियमित उपचार से पूर्ण इलाज संभव है। उन्होंने कहा कि एक सप्ताह से अधिक समय तक खांसी आने को सामान्य न समझें, बल्कि तत्काल चिकित्सक से जांच कराएं। उन्होंने बताया कि फेफड़ों के संक्रमण और बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण के कारण भी टीबी का खतरा बढ़ रहा है, इसलिए जागरूकता और बचाव ही सबसे प्रभावी उपाय है।

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अभियान में सीनियर अंडर ऑफिसर आशीष शर्मा, आदित्य साहनी, प्रभात नारायण, अमर दुबे एवं अंकुल पांडे ने सक्रिय सहभागिता निभाई। कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए 46वीं बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल अनूप सिंह एवं ट्रेनिंग ऑफिसर मेजर ऋतुराज सिंह ने आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

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