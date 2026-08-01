Siddhart Nagar News: यात्रा के दौरान संदग्धि परस्थितियों में युवक की मौत

Siddhart Nagar News: डुमरियागंज, हिन्दुस्तान संवाद। हरद्विार से भवानीगंज थाना क्षेत्र के बढ़नीचाफा लौट रहे एक युवक की बस में संदिग्ध परस्थितियों में मौत हो गई। शव पीएम होने के बाद गुरुवार की रात करीब 10 बजे उसके घर पहुंचा। शुक्रवार को पारंपरिक रीति रिवाज से अंतिम संस्कार कर दिया गया। बढ़नी चाफा के वार्ड अशोक नगर लोनिया डीह निवासी रविंद्र चौहान (40) पुत्र बाकेलाल चौहान 10 दिन पूर्व कमाने के लिए हरद्विार गया था। जहां कुछ दिन पहले उसका स्वास्थ्य खराब हो गया था। इलाज करा कर घर वापस आ रहा था। गुरुवार को गोंडा पहुंच कर उतरौला के लिए रोडवेज बस में बैठा लेकिन उतरौला पहुचते ही वह बस में ही बेहोश हो गया। बस स्टॉप व स्थानीय लोग उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उतरौला में ले गये जहां डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इस बीच सूचना परिजनों को दी गई। परिजनों के पहुंचने के उपरांत पुलिस ने विधिक प्रक्रिया के तहत शव को बलरामपुर पीएम को भेज दिया。