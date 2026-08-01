Siddhart Nagar News: यात्रा के दौरान संदग्धि परस्थितियों में युवक की मौत
Siddhart Nagar News: हरद्विार से लौटते समय बढ़नीचाफा के एक युवक की बस में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। युवक का शव घर पर रात करीब 10 बजे पहुंचा, जहां पारंपरिक रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया गया। युवक की पहचान रविंद्र चौहान के रूप में हुई है, जो 10 दिन पूर्व काम करने गए थे।
Siddhart Nagar News: डुमरियागंज, हिन्दुस्तान संवाद। हरद्विार से भवानीगंज थाना क्षेत्र के बढ़नीचाफा लौट रहे एक युवक की बस में संदिग्ध परस्थितियों में मौत हो गई। शव पीएम होने के बाद गुरुवार की रात करीब 10 बजे उसके घर पहुंचा। शुक्रवार को पारंपरिक रीति रिवाज से अंतिम संस्कार कर दिया गया। बढ़नी चाफा के वार्ड अशोक नगर लोनिया डीह निवासी रविंद्र चौहान (40) पुत्र बाकेलाल चौहान 10 दिन पूर्व कमाने के लिए हरद्विार गया था। जहां कुछ दिन पहले उसका स्वास्थ्य खराब हो गया था। इलाज करा कर घर वापस आ रहा था। गुरुवार को गोंडा पहुंच कर उतरौला के लिए रोडवेज बस में बैठा लेकिन उतरौला पहुचते ही वह बस में ही बेहोश हो गया। बस स्टॉप व स्थानीय लोग उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उतरौला में ले गये जहां डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इस बीच सूचना परिजनों को दी गई। परिजनों के पहुंचने के उपरांत पुलिस ने विधिक प्रक्रिया के तहत शव को बलरामपुर पीएम को भेज दिया。
शव घर पहुंचने पर कोहराम
शव गुरुवार की रात घर पहुंचते ही कोहराम मच गया। पत्नी समेत बच्चों व परिवार के अन्य सदस्यों का रो रो कर हाल बेहाल है। नगर पंचायत अध्यक्ष धर्मराज वर्मा, सभासद जुग्गीलाल चौहान सहित अन्य लोगों ने मृतक के घर पहुंच कर शोक संवेदना व्यक्त की। थानाध्यक्ष विजय शंकर सिंह ने बताया कि घटना बलरामपुर जनपद के उतरौला की है। वहां के पुलिस ने विधिक करवाई की है।
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