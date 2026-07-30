Siddhart Nagar News: बुलडोजर से हटाया गया मीट-मछली की दुकानें

Siddhart Nagar News: डुमरियागंज, हिन्दुस्तान संवाद। कस्बे में डुमरियागंज बस्ती मार्ग पर टेलीफोन एक्सचेंज के पास संचालित मीट मछली की दुकानों पर बुधवार को नगर प्रशासन की ओर से बुलडोजर चला कर हटा दिया गया। अधिशासी अधिकारी सचिन कुमार पटेल का कहना है कि नगर में मछली मंडी का निर्माण हो चुका है, उसके बावजूद भी कुछ दुकानदार जबरन सड़क के किनारे खुले आम मीट मछली की बिक्री करते हैं जबकि श्रावण मास को लेकर दो-दो बार नोटिस भी दिया जा चुका है। दरअसल श्रावण मास को लेकर कावड़ यात्रा व विभिन्न मंदिरों पर श्रद्धालुओं का आवागमन बढ़ जाता है। पवित्रता व आस्था को लेकर पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने डीएम को पत्र लिखकर सड़क के किनारे संचालित मीट मछली की दुकानों को सावन के महीने तक बंदकरवाने की बात कही थी।इसके