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Siddhart Nagar News: बुलडोजर से हटाया गया मीट-मछली की दुकानें

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सिद्धार्थ
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Siddhart Nagar News: डुमरियागंज के मीट मछली की दुकानों को नगर प्रशासन ने बुलाई बुलडोजर द्वारा हटा दिया। अधिशासी अधिकारी ने कहा कि मछली मंडी के निर्माण के बावजूद कुछ दुकानदार अवैध रूप से सड़क किनारे दुकानें चला रहे थे। सावन के महीने में श्रद्धालुओं की बढ़ती चहल-पहल को ध्यान में रखकर कार्रवाई की गई।

Siddhart Nagar News: बुलडोजर से हटाया गया मीट-मछली की दुकानें

Siddhart Nagar News: डुमरियागंज, हिन्दुस्तान संवाद। कस्बे में डुमरियागंज बस्ती मार्ग पर टेलीफोन एक्सचेंज के पास संचालित मीट मछली की दुकानों पर बुधवार को नगर प्रशासन की ओर से बुलडोजर चला कर हटा दिया गया। अधिशासी अधिकारी सचिन कुमार पटेल का कहना है कि नगर में मछली मंडी का निर्माण हो चुका है, उसके बावजूद भी कुछ दुकानदार जबरन सड़क के किनारे खुले आम मीट मछली की बिक्री करते हैं जबकि श्रावण मास को लेकर दो-दो बार नोटिस भी दिया जा चुका है। दरअसल श्रावण मास को लेकर कावड़ यात्रा व विभिन्न मंदिरों पर श्रद्धालुओं का आवागमन बढ़ जाता है। पवित्रता व आस्था को लेकर पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने डीएम को पत्र लिखकर सड़क के किनारे संचालित मीट मछली की दुकानों को सावन के महीने तक बंदकरवाने की बात कही थी।इसके

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बाद नगर प्रशासन ने बाकायदा माइक के जरिए नगर में अलाउंस कराया कि सभी अपना दुकान मछली मंडी में विस्थापित कर लें। सड़क के किनारे दुकान संचालित करने पर कार्रवाई होगी। ईओ सचिन कुमार पटेल ने बताया कि निर्देश जारी होने के बाद भी कुछ दुकानदार जबरन सड़क के किनारे मीट मछली की दुकान संचालित कर रहे थे। जिन्हें जेसीबी के जरिए हटवा दिया गया है। साथ ही निर्देश दिया गया है कि दोबारा ऐसी गतिविधियां संचालित हुई तो कठोर कार्रवाई होगी।

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