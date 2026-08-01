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Siddhart Nagar News: घटतौली की पकड़ी गई चोरी, 89 दुकानदारों पर केस दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सिद्धार्थ
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Siddhart Nagar News: सिद्धार्थनगर में बांट माप विभाग ने एक सप्ताह में 137 दुकानों का औचक निरीक्षण किया, जिसमें 89 दुकानदार घटतौली और अधिक मूल्य पर चोरी करने में पकड़े गए। सभी के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। पेट्रोल पंपों का भी निरीक्षण किया गया, जहां सभी की माप सही पाई गई।

Siddhart Nagar News: घटतौली की पकड़ी गई चोरी, 89 दुकानदारों पर केस दर्ज

Siddhart Nagar News: सिद्धार्थनगर, निज संवाददाता। बांट माप विभाग के अधिकारियों ने एक सप्ताह के अंदर 137 दुकानों का औचक निरीक्षण किया। जिसमें 89 दुकानों पर घटतौली व निर्धारित मूल्य से अधिक रुपए लेने की चोरी पकड़ी गई। विभाग ने इन सभी 89 दुकानदारों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में केस दर्ज करा दिया है। जांच के दौरान पेट्रोल पंप पर बिकने वाले तेल की भी नाप कराई गई। जिसमें सभी जगहों पर नाप ठीक मिले हैं। हालांकि कम तेल देने वाले पंप मालिकों के अचानक शुरू हुई जांच से कान खड़े हो गए हैं। दरअसल, बांट माप विभाग ने जनपद में बड़े स्तर पर जांच अभियान चलाया। यह जांच अभियान बस्ती मंडल के सहायक नियंत्रक अनुज कुमार प्रियदर्शी के निर्देशन में संयुक्त टीम द्वारा चलाया गया। जिसमें जनपद के वरिष्ठ निरीक्षक दिलीप कुमार व निरीक्षक आनंद प्रकाश सिंह शामिल रहे। वरिष्ठ निरीक्षक दिलीप कुमार ने बताया कि इस सप्ताह जनपद भर में 137 दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया।

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निरीक्षण के दौरान जानकारी

इस दौरान घटतौली, पैकेज में रखी वस्तुओं के वजन, बांट-माप के मुहर (मुद्रांकन) आदि की जानकारी प्राप्त की गई। जिसमें 89 दुकानदार घटतौली, निर्धारित मूल्य से अधिक रुपए लेने की चोरी में पकड़े गए। बिना मुहार के तौल करने वाले भी इसमें शामिल हैं।

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कानूनी कार्यवाही

इन सभी के विरुद्ध विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 की सुसंगत धाराओं में केस दर्ज करा दिया गया है। इसके अलावा टीम ने जनपद के दिलीप फिलिंग स्टेशन बांसी, आरए वर्मा फिलिंग स्टेशन सूपा राजा, अमर फिलिंग स्टेशन रानीगंज, भारत फिलिंग स्टेशन बस्ती रोड बांसी सहित लगभग एक दर्जन से अधिक पेट्रोल पंप की जांच की। जिसमें बिक्री की जाने वाले तौल की माप कराया। सभी जगहों पर माप सही पाया गया। टीम ने हिदायत दी कि शिकायत मिलने पर कार्यवाही की जद में होंगे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

बांट माप विभाग ने कितनी दुकानों का औचक निरीक्षण किया?
बांट माप विभाग ने 137 दुकानों का औचक निरीक्षण किया।
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