Siddhart Nagar News: घटतौली की पकड़ी गई चोरी, 89 दुकानदारों पर केस दर्ज

Siddhart Nagar News: सिद्धार्थनगर, निज संवाददाता। बांट माप विभाग के अधिकारियों ने एक सप्ताह के अंदर 137 दुकानों का औचक निरीक्षण किया। जिसमें 89 दुकानों पर घटतौली व निर्धारित मूल्य से अधिक रुपए लेने की चोरी पकड़ी गई। विभाग ने इन सभी 89 दुकानदारों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में केस दर्ज करा दिया है। जांच के दौरान पेट्रोल पंप पर बिकने वाले तेल की भी नाप कराई गई। जिसमें सभी जगहों पर नाप ठीक मिले हैं। हालांकि कम तेल देने वाले पंप मालिकों के अचानक शुरू हुई जांच से कान खड़े हो गए हैं। दरअसल, बांट माप विभाग ने जनपद में बड़े स्तर पर जांच अभियान चलाया। यह जांच अभियान बस्ती मंडल के सहायक नियंत्रक अनुज कुमार प्रियदर्शी के निर्देशन में संयुक्त टीम द्वारा चलाया गया। जिसमें जनपद के वरिष्ठ निरीक्षक दिलीप कुमार व निरीक्षक आनंद प्रकाश सिंह शामिल रहे। वरिष्ठ निरीक्षक दिलीप कुमार ने बताया कि इस सप्ताह जनपद भर में 137 दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया।