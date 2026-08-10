Siddhart Nagar News: हर्ष शुक्ल बने असिस्टेंट कमांडेंट, दी बधाई
Siddhart Nagar News: उस्का बाजार के करमा गांव के निवासी हर्ष शुक्ल का चयन संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर हुआ है। इस उपलब्धि से परिवार और गांव में खुशी का माहौल है, और पहले के ब्लॉक प्रमुख और अन्य ग्रामीणों ने हर्ष को बधाई दी।
Siddhart Nagar News: उस्का बाजार। उस्का बाजार ब्लॉक क्षेत्र के करमा गांव निवासी स्व. शैलेश शुक्ल के पुत्र हर्ष शुक्ल का चयन संघ लोग सेवा आयोग नई दिल्ली द्वारा सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर हुआ है। इस महत्वपूर्व पद पर चयन से परिजनों सहित ग्रामीणों में हर्ष व्याप्त है। पूर्व ब्लॉक प्रमुख प्रभात शुक्ल, प्रमोद पाण्डेय, कन्हैया पाण्डेय, संतोष कुमार शुक्ल, वेद व्यास, संजय गुप्त, सत्य प्रकाश, गौतम मिश्र आदि लोगों ने खुशी जताते हुए बधाई दी है।
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