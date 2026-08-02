Siddhart Nagar News: आकाशीय बिजली की चपेट में आने से भैंस चरा रहा व्यक्ति झुलसा
Siddhart Nagar News: रविवार की सुबह सिद्धार्थनगर के कोयड़ा गांव में एक व्यक्ति आकाशीय बिजली की चपेट में आकर झुलस गया। 45 वर्षीय दरोगा यादव भैंस चराने के दौरान बिजली गिरने से झुलस गए। उन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है।
Siddhart Nagar News: सिद्धार्थनगर, हिन्दुस्तान टीम। जोगिया थाना क्षेत्र के कोयड़ा गांव में रविवार की सुबह आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक व्यक्ति झुलस गया। उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। जोगिया थाना क्षेत्र के कोयड़ा गांव निवासी दरोगा यादव(45) पुत्र राम किशोर रविवार की सुबह भैंस चराने गांव के पास बूढ़ी राप्ती नदी के बंधे पर गया था। बारिश आने पर वह पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा था। इस दौरान अचानक गरज-चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरी और दरोगा यादव उसकी चपेट में आकर झुलस गया। वह वहीं पर गिरकर बेहोश हो गया।
उसके पैंट में रखा मोबाइल दो टुकड़े में हो गया। घटना देख आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी उसके परिजनों को दी। सूचना पर ग्रामीणों संग पहुंचे परिजन उसे मेडिकल कॉलेज में ले जाकर भर्ती करा दिया। मेडिकल कॉलेज में उसका इलाज चल रहा है। एसओ अभय सिंह ने बताया कि मामले की जानकारी है। परिजन मेडिकल कॉलेज में इलाज करा रहे हैं।
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