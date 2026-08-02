Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Siddhart Nagar News: आकाशीय बिजली की चपेट में आने से भैंस चरा रहा व्यक्ति झुलसा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सिद्धार्थ
Follow us on Google News
share

Siddhart Nagar News: रविवार की सुबह सिद्धार्थनगर के कोयड़ा गांव में एक व्यक्ति आकाशीय बिजली की चपेट में आकर झुलस गया। 45 वर्षीय दरोगा यादव भैंस चराने के दौरान बिजली गिरने से झुलस गए। उन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है।

Siddhart Nagar News: आकाशीय बिजली की चपेट में आने से भैंस चरा रहा व्यक्ति झुलसा

Siddhart Nagar News: सिद्धार्थनगर, हिन्दुस्तान टीम। जोगिया थाना क्षेत्र के कोयड़ा गांव में रविवार की सुबह आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक व्यक्ति झुलस गया। उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। जोगिया थाना क्षेत्र के कोयड़ा गांव निवासी दरोगा यादव(45) पुत्र राम किशोर रविवार की सुबह भैंस चराने गांव के पास बूढ़ी राप्ती नदी के बंधे पर गया था। बारिश आने पर वह पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा था। इस दौरान अचानक गरज-चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरी और दरोगा यादव उसकी चपेट में आकर झुलस गया। वह वहीं पर गिरकर बेहोश हो गया।

उसके पैंट में रखा मोबाइल दो टुकड़े में हो गया। घटना देख आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी उसके परिजनों को दी। सूचना पर ग्रामीणों संग पहुंचे परिजन उसे मेडिकल कॉलेज में ले जाकर भर्ती करा दिया। मेडिकल कॉलेज में उसका इलाज चल रहा है। एसओ अभय सिंह ने बताया कि मामले की जानकारी है। परिजन मेडिकल कॉलेज में इलाज करा रहे हैं।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Siddhart Nagar Latest News Village Siddhart Nagar News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।