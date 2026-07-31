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Siddhart Nagar News: भूमि विवाद में मारपीट का आरोप, केस दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सिद्धार्थ
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Siddhart Nagar News: डुमरियागंज के सिकौथा गांव में एक व्यक्ति ने भूमि विवाद के चलते मारपीट का आरोप लगाया है। पीड़ित मो. मलिक ने पुलिस को बताया कि उसके और उसकी पत्नी के साथ उसके पैतृक भूमि के हिस्से को लेकर आरोपी ने मारपीटा और जान का खतरा दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

Siddhart Nagar News: भूमि विवाद में मारपीट का आरोप, केस दर्ज

Siddhart Nagar News: डुमरियागंज। त्रिलोकपुर थाना क्षेत्र सिकौथा गांव निवासी एक व्यक्ति ने भूमि विवाद को लेकर मारपीट करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध केस दर्ज किया है। सिकौथा गांव निवासी मो. मलिक पुत्र सीफत ने तहरीर में बताया कि 25 जुलाई की रात खाना खाकर अपने घर के बाहर टहल रहा था। पैतृक भूमि मे हिस्सा न देने की बात को लेकर सीफत पुत्र जुगनू व रहामतुन्निशा पुत्री सीफत ने मुझे और मेरी पत्नी आमिना खातून को मारापीटा व जान माल की धमकी दी। थानाध्यक्ष हरे कृष्ण उपाध्याय ने बताया कि केस दर्ज कर लिया गया है।

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