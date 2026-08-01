Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Siddhart Nagar News: आईटीआई टीम ने छात्रों को ट्रेडों की दी जानकारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सिद्धार्थ
Follow us on Google News
share

Siddhart Nagar News: डुमरियागंज में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा छात्रों को रोजगार से जुड़ी जानकारी दी गई। आईटीआई के प्रधानाचार्य ने ट्रेडों, ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया और तकनीकी शिक्षा के माध्यम से स्वरोजगार के अवसरों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में विभिन्न वक्ता और छात्र-परिवार उपस्थित थे।

Siddhart Nagar News: आईटीआई टीम ने छात्रों को ट्रेडों की दी जानकारी

Siddhart Nagar News: डुमरियागंज। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई डुमरियागंज द्वारा संचालित जन जागरूकता अभियान के तहत छात्रों को ट्रेड संबंधी जानकारी देखकर मिलने वाले रोजगार पर वक्ताओं ने प्रकाश डाला है। शुक्रवार को बेंवा चाराहे पर स्थित सीएससी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में आईटीआई के प्रधानाचार्य हरेन्द्र यादव ने छात्रों एवं अभिभावकों से कहा कि संस्थान में संचालित विभिन्न ट्रेडों, ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता, निःशुल्क आवेदन तथा तकनीकी शिक्षा के माध्यम से रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसरों की विस्तृत जानकारी दी। गुलजार अहमद, दिनकर विश्वकर्मा, हरि शंकर, अंकित यादव,ऋषभ कुमार आदि मौजूद रहे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Siddhart Nagar Latest News Siddhart Nagar News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।