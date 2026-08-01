Siddhart Nagar News: आईटीआई टीम ने छात्रों को ट्रेडों की दी जानकारी
Siddhart Nagar News: डुमरियागंज में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा छात्रों को रोजगार से जुड़ी जानकारी दी गई। आईटीआई के प्रधानाचार्य ने ट्रेडों, ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया और तकनीकी शिक्षा के माध्यम से स्वरोजगार के अवसरों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में विभिन्न वक्ता और छात्र-परिवार उपस्थित थे।
Siddhart Nagar News: डुमरियागंज। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई डुमरियागंज द्वारा संचालित जन जागरूकता अभियान के तहत छात्रों को ट्रेड संबंधी जानकारी देखकर मिलने वाले रोजगार पर वक्ताओं ने प्रकाश डाला है। शुक्रवार को बेंवा चाराहे पर स्थित सीएससी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में आईटीआई के प्रधानाचार्य हरेन्द्र यादव ने छात्रों एवं अभिभावकों से कहा कि संस्थान में संचालित विभिन्न ट्रेडों, ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता, निःशुल्क आवेदन तथा तकनीकी शिक्षा के माध्यम से रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसरों की विस्तृत जानकारी दी। गुलजार अहमद, दिनकर विश्वकर्मा, हरि शंकर, अंकित यादव,ऋषभ कुमार आदि मौजूद रहे।
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