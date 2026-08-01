Siddhart Nagar News: मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालयों के निर्माण कार्य में तेजी, निरीक्षण

Siddhart Nagar News: सिद्धार्थनगर, निज संवाददाता। जनपद में निर्माणाधीन मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालयों के निर्माण कार्य का शनिवार को बेसिक शिक्षा अधिकारी शैलेश कुमार ने जिला समन्वयक (निर्माण) रितेश कुमार के साथ औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विकास खंड उस्का बाजार अंतर्गत उस्का बाजार कस्बा तथा विकास खंड इटवा के इनरीग्रांट स्थित निर्माणाधीन विद्यालयों का स्थलीय निरीक्षण कर कार्यों की प्रगति और गुणवत्ता का जायजा लिया। बीएसए ने इटवा विकास खंड के इनरीग्रांट स्थित निर्माणाधीन मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय का निरीक्षण किया। यहां विद्यालय की चारदीवारी एवं मुख्य भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर मिला। उन्होंने निर्माण एजेंसी को निर्धारित मानकों के अनुरूप गुणवत्ता बनाए रखते हुए कार्य को समयबद्ध ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए। उस्का बाजार स्थित निर्माणाधीन मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय पहुंचे।