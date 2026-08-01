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Siddhart Nagar News: मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालयों के निर्माण कार्य में तेजी, निरीक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सिद्धार्थ
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Siddhart Nagar News: सिद्धार्थनगर में बेसिक शिक्षा अधिकारी शैलेश कुमार ने निर्माणाधीन मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यों की प्रगति और गुणवत्ता की समीक्षा की और निर्देश दिए कि निर्माण सुरक्षा मानकों के अनुसार होना चाहिए। इन विद्यालयों से ग्रामीण विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा का वातावरण मिलेगा।

Siddhart Nagar News: मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालयों के निर्माण कार्य में तेजी, निरीक्षण

Siddhart Nagar News: सिद्धार्थनगर, निज संवाददाता। जनपद में निर्माणाधीन मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालयों के निर्माण कार्य का शनिवार को बेसिक शिक्षा अधिकारी शैलेश कुमार ने जिला समन्वयक (निर्माण) रितेश कुमार के साथ औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विकास खंड उस्का बाजार अंतर्गत उस्का बाजार कस्बा तथा विकास खंड इटवा के इनरीग्रांट स्थित निर्माणाधीन विद्यालयों का स्थलीय निरीक्षण कर कार्यों की प्रगति और गुणवत्ता का जायजा लिया। बीएसए ने इटवा विकास खंड के इनरीग्रांट स्थित निर्माणाधीन मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय का निरीक्षण किया। यहां विद्यालय की चारदीवारी एवं मुख्य भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर मिला। उन्होंने निर्माण एजेंसी को निर्धारित मानकों के अनुरूप गुणवत्ता बनाए रखते हुए कार्य को समयबद्ध ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए। उस्का बाजार स्थित निर्माणाधीन मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय पहुंचे।

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निर्माण कार्य की समीक्षा

निरीक्षण के दौरान मुख्य भवन के अलावा डॉर्मेट्री, कॉमन हॉल, प्रधानाध्यापक आवास, स्टाफ आवास तथा बाल वाटिका सहित विभिन्न निर्माण कार्य गतिमान पाए गए। उन्होंने निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों एवं कार्यदायी संस्था को निर्माण की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने तथा निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए।

शैक्षिक सुविधाएं और निर्देश

बीएसए शैलेश कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय आधुनिक शैक्षिक सुविधाओं से सुसज्जित होंगे, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षण वातावरण उपलब्ध होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्माण कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही अथवा गुणवत्ता से समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा और कार्यों की नियमित निगरानी जारी रहेगी।

सामान्य प्रश्न

क्या निरीक्षण के दौरान निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच की गई?
हाँ, निरीक्षण के दौरान कार्यों की प्रगति और गुणवत्ता का जायजा लिया गया।
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