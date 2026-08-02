Siddhart Nagar News: संदिग्ध परिस्थितियों में पत्नी का शव बरामदे में छोड़ फरार हो गया पति
Siddhart Nagar News: बांसी कोतवाली क्षेत्र के सियरापार के एक खाली मकान में बरामदे में छोड़ी लाश लाश मिली है। मौके पर मौजूद मृतका के भाई का आरोप है कि उसकी बहन की लाश संदिग
Siddhart Nagar News: बांसी, हिन्दुस्तान संवाद। बांसी कोतवाली क्षेत्र के सियरापार में शनिवार दोपहर में एक बंद मकान के बरामदे में बिस्तर से लिपटी एक महिला की लाश मिली है। मौके पर मौजूद मृतका के भाई का आरोप है कि उसकी बहन की लाश संदिग्ध परस्थितियों में उसका पति और सास यहां छोड़कर भाग गए हैं। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।मृतक गुड़िया (30) पत्नी शकील निवासी लहरा कोतवाली बांसी के भाई सगीर पुत्र बिस्मिल्लाह निवासी केशवारे थाना खेसरहा ने बताया कि शुक्रवार को मेरे बहनोई शकील ने फोन पर बताया कि उसकी बहन गुड़िया की तबीयत खराब है।
उसका इलाज कराने डॉक्टर के पास लाया हूं। इलाज कहां हो रहा है बार-बार पूछने के बाद भी सही जानकारी नहीं दे रहा था। शनिवार को उसने बताया कि गुड़िया मर गई है। काफी पूछने के बाद बताया कि बांसी-खलीलाबाद सड़क के किनारे सियरापार में एक मकान के बरामदे में उसकी लाश पड़ी है। सगीर ने बताया कि काफी तलाश करने के बाद बहन की लाश यहां मिली। इसके बाद डायल 112 और बांसी कोतवाली को घटना की सूचना दी। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली मृत्युंजय पाठक ने कहा कि घटना स्थल का निरीक्षण कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। लाश मिलने की सूचना कस्बे में फैलते ही वहां लोगों की भीड़ जुट गई।
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