Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Siddhart Nagar News: संदिग्ध परिस्थितियों में पत्नी का शव बरामदे में छोड़ फरार हो गया पति

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सिद्धार्थ
Follow us on Google News
share

Siddhart Nagar News: बांसी कोतवाली क्षेत्र के सियरापार के एक खाली मकान में बरामदे में छोड़ी लाश लाश मिली है। मौके पर मौजूद मृतका के भाई का आरोप है कि उसकी बहन की लाश संदिग

Siddhart Nagar News: संदिग्ध परिस्थितियों में पत्नी का शव बरामदे में छोड़ फरार हो गया पति

Siddhart Nagar News: बांसी, हिन्दुस्तान संवाद। बांसी कोतवाली क्षेत्र के सियरापार में शनिवार दोपहर में एक बंद मकान के बरामदे में बिस्तर से लिपटी एक महिला की लाश मिली है। मौके पर मौजूद मृतका के भाई का आरोप है कि उसकी बहन की लाश संदिग्ध परस्थितियों में उसका पति और सास यहां छोड़कर भाग गए हैं। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।मृतक गुड़िया (30) पत्नी शकील निवासी लहरा कोतवाली बांसी के भाई सगीर पुत्र बिस्मिल्लाह निवासी केशवारे थाना खेसरहा ने बताया कि शुक्रवार को मेरे बहनोई शकील ने फोन पर बताया कि उसकी बहन गुड़िया की तबीयत खराब है।

ये भी पढ़ें:Sitamarhi News: महिला की संदिग्ध स्थिति में मौत, हत्या का आरोप

उसका इलाज कराने डॉक्टर के पास लाया हूं। इलाज कहां हो रहा है बार-बार पूछने के बाद भी सही जानकारी नहीं दे रहा था। शनिवार को उसने बताया कि गुड़िया मर गई है। काफी पूछने के बाद बताया कि बांसी-खलीलाबाद सड़क के किनारे सियरापार में एक मकान के बरामदे में उसकी लाश पड़ी है। सगीर ने बताया कि काफी तलाश करने के बाद बहन की लाश यहां मिली। इसके बाद डायल 112 और बांसी कोतवाली को घटना की सूचना दी। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली मृत्युंजय पाठक ने कहा कि घटना स्थल का निरीक्षण कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। लाश मिलने की सूचना कस्बे में फैलते ही वहां लोगों की भीड़ जुट गई।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Crime News Siddhart Nagar Latest News Siddhart Nagar News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।