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Siddhart Nagar News: 1782 मरीजों ने बताई समस्या, चिकित्सकों ने दी सलाह

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सिद्धार्थ
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Siddhart Nagar News: सिद्धार्थनगर में स्वास्थ्य विभाग ने रविवार को 54 एडिशनल पीएचसी पर सीएम आरोग्य मेला आयोजित किया। इसमें 1782 मरीज बुखार, खांसी, बदन दर्द जैसी समस्याओं के लिए परामर्श लेने पहुंचे। चिकित्सकों ने उनकी समस्याएँ सुनकर दवा और सुझाव दिए, जिसमें रोज़ाना सलाह लेने और दिनचर्या सुधारने पर जोर दिया गया।

Siddhart Nagar News: 1782 मरीजों ने बताई समस्या, चिकित्सकों ने दी सलाह

Siddhart Nagar News: सिद्धार्थनगर, निज संवाददाता। स्वास्थ्य विभाग की ओर से रविवार को जनपद के 54 एडिशनल पीएचसी पर सीएम आरोग्य मेले का आयोजन किया गया। जिसमें 1782 मरीजों ने बीमारी बताकर परामर्श लिया। मेले में अधिकतर लोग बुखार, हरारत, बदन दर्द, खांसी की समस्या से पीड़ित पहुंचे। चिकित्सकों ने सभी की समस्या सुनने के बाद सलाह दी। बर्डपुर ब्लॉक क्षेत्र के पीएचसी ककरहवा में दोपहर तक 30 मरीजों ने परामर्श लिया। चिकित्सक डॉ. अब्दुल कादिर ने मरीजों की बारी-बारी से समस्याएं सुनीं। इसमें अधिकतर लोग मौसम की मार से परेशान रहे। खांसी, सर्दी, बुखार, हरारत, जुकाम के अलावा सुगर, बीपी, टाइफाइड, मलेरिया के संभावित मरीजों की जांच भी की गई।

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जांच में परेशान दिखे लोगों को सलाह देते हुए दवा दी गई। सभी को समय-समय पर सलाह लेते रहने व दिनचर्या को बेहतर करने का सुझाव दिया गया। इस दौरान अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।

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