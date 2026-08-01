Siddhart Nagar News: राजनैतिक दबाव की चर्चाएं, खोला गया सील अस्पताल का मेडिकल स्टोर
Siddhart Nagar News: राजनैतिक दबाव की चर्चाएं, खोला गया सील अस्पताल का मेडिकल स्टोरराजनैतिक दबाव की चर्चाएं, खोला गया सील अस्पताल का मेडिकल स्टोरइटवा कस्बे में सील जनता
Siddhart Nagar News: इटवा, हिन्दुस्तान संवाद। इटवा कस्बे में संचालित जनता सेवा हॉस्पिटल में 23 मई रात नवजात की मौत के बाद आदेश का उल्लंघन कर चोरी-छिपे ऑपरेशन करने पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा सील किए गए हॉस्पिटल का मेडिकल स्टोर लगभग एक माह बाद खोल दिया गया है। एक ही भवन में हॉस्पिटल व मेडिकल स्टोर होने के बाद भी मेडिकल स्टोर खोले जाने से स्वास्थ्य विभाग पर सवाल खड़े हो गए हैं।
राजनैतिक दबाव
दरअसल, मेडिकल एजेंसी के प्रबंधक राजेश यादव ने डीएम को प्रार्थना पत्र पर देकर मेडिकल स्टोर खुलवाने का अनुरोध किया था। डीएम के निर्देश पर सीएमओ ने निर्धारित शर्तों के साथ मेडिकल स्टोर को खोलने का आदेश दिया है। आदेश के अनुपालन में नैदानिक स्थापना (निजी अस्पताल) व पीसीपीएनडीटी के नोडल अधिकारी डॉ. मानवेन्द्र पाल ने गुरुवार को जनता सेवा हॉस्पिटल पहुंचकर मेडिकल एजेंसी को खुलवा दिया है। नोटल अधिकारी ने मेडिकल स्टोर खोलने के बाद संचालक को स्पष्ट निर्देश दिया है कि केवल मेडिकल का ही संचालन होगा। हॉस्पिटल के किसी अन्य हिस्से की सील नहीं खोली जाएगी और न ही मेडिकल स्टोर के जरिए अस्पताल के भीतर आने-जाने का कोई रास्ता खुला रहेगा। मेडिकल का संचालन निर्धारित दायरे तक ही सीमित रहेगा। साथ ही सील किए गए हिस्सों की सुरक्षा और यथास्थिति बनाए रखने की जिम्मेदारी भी सुनिश्चित की गई है। उन्होंने बताया कि जनता सेवा हॉस्पिटल पर पूर्व में लगाई गई सील पूरी तरह प्रभावी रहेगी।
सील किया गया हॉस्पिटल
इटवा कस्बे में जनता सेवा हॉस्पिटल सील किया गया था। उक्त हॉस्पिटल में संचालित मेडिकल स्टोर को उच्चाधिकारियों के निर्देश पर खोल दिया गया है। शेष पूरा भवन सील है। संचालक को सख्त निर्देश है कि मेडिकल स्टोर के अलावा अन्य किसी भी प्रकार की गतिविधियां होने पर कार्यवाही होगी।
डॉ. मानवेंद्र पाल, नोडल अधिकारी
नैदानिक स्थापना- पीसीपीएनडीटी
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