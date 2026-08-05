Siddhart Nagar News: 35 लाख रुपये फूंक रहा स्वास्थ्य विभाग, देख जा रहे सिर्फ 46 मरीज

Siddhart Nagar News: सिद्धार्थनगर, हिन्दुस्तान टीम। स्वास्थ्य विभाग सेवाओं को मजबूत करने के लिए शहरी क्षेत्र

Siddhart Nagar News: सिद्धार्थनगर, हिन्दुस्तान टीम। स्वास्थ्य विभाग सेवाओं को मजबूत करने के लिए शहरी क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का संचालन कर रहा है। जिले में 25 स्वास्थ्य केंद्रों पर 25 चिकित्सक, चार फार्मासिस्ट, 11 एएनएम व 50 आउटसोर्स कर्मचारी तैनात हैं। इन पर हर माह 35 लाख रुपये से अधिक का मानदेय भुगतान हो रहा है, बावजूद सेवाएं पूरी तरह से फेल हैं। इन स्वास्थ्य केंद्रों पर हर रोज सिर्फ 46 मरीज ही देखे जा रहे हैं। ऐसे में इतना बड़ा रकम खर्च होने के बाद भी उम्मीद से काफी कम मरीज देखे जाने से तैनात चिकित्सक कर्मी, ब्लॉकों के अधीक्षक व नोडल अधिकारी सवालों के घेरे में खड़े हो गए हैं।

स्वास्थ्य विभाग की सेवाएं दरअसल, स्वास्थ्य विभाग ने सामान्य बीमारियों का घर के नजदीकी(center पर ही इलाज कराने के लिए शहरी पीएचसी की सेवाएं शुरू की है। जनपद भर में 25 स्थानों पर शहरी पीएचसी की सेवाएं शुरू की गई है। इसमें अधिकतर केंद्र किराए पर चल रहे हैं। विभाग ने केंद्रों का संचालन करने के लिए सभी स्थानों पर एक-एक यानी की जनपद भर में 25 मेडिकल अफसर (चिकित्सक) की तैनाती की है। इन्हें 80 हजार रुपये हर माह मानदेय व 20 हजार परफार्मेंस बेस्ड इंसेटिव (पीबीआई) का भुगतान यानी की एक लाख रुपये हर माह भुगतान हो रहा है। इसके अलावा अभी तक कुछ स्थानों पर चार फार्मासिस्ट, 11 एएनएम व दो-दो आउट सोर्सिंग कर्मचारी (कुल 50) की तैनाती हो चुकी है। शेष की जल्द ही तैनाती होनी है। इन सभी चिकित्सक व कर्मचारी को मिलाकर विभाग हर माह 35 लाख रुपये से अधिक का मानदेय भुगतान कर रहा है। भवन का भी लगभग 50 हजार रुपये माह किराया अलग खर्च हो रहा है, बावजूद चिकित्सक व कर्मियों की सेवाएं पूरी तरह से धड़ाम है। विभाग ने 25 केंद्रों पर की गई जून माह की ओपीडी की समीक्षा की तो चौकाने वाला खुलासा हुआ। जनपद में सभी केंद्रों को मिलाकर प्रतिदिन 46 मरीज की ओपीडी हो रही है। यह प्रति केंद्र दो मरीज से भी कम है। विभाग के सेवाओं का हाल इतना खराब होने पर तैनात चिकित्सक, अधीक्षक, नोडल अधिकारी सवालों के घेरे में खड़े हैं। सेवाओं का हाल इतना खराब होने के बाद भी जिम्मेदार लोगों से पूछताछ करना भी उचित नहीं समझ रहे हैं।

स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति नौगढ़ शहर, डुमरियागंज फिसड्डी, बांसी अव्वल

मरीजों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में नौगढ़ शहर व डुमरियागंज फिसड्डी साबित हो रहे हैं। सर्वाधिक खस्ता हाल जनपद मुख्यालय के शहरी पीएचसी मधुकरपुर का है। इस स्वास्थ्य केंद्र पर जून माह में कुल 119 मरीज देखे गए। जिसका प्रतिदिन का एवरेज पांच मरीज है। इसके अलावा डुमरियागंज प्रथम में 439 मरीज देखे गए हैं। यहां प्रतिदिन सिर्फ 18 मरीजों ने परामर्श लिया है। वहीं शहरी पीएचसी बांसी का परफार्मेंस सबसे बेहतर है। जून में यहां 2802 मरीजों ने परामर्श लिया। प्रतिदिन 112 मरीजों को परामर्श दिया गया। ‌विभाग के आंकड़ों पर नजर डालें तो कई स्वास्थ्य केंद्र मरीज देखने में फिसड्डी हैं।

चिकित्सकों की तैनाती और निर्देश शहरी पीएचसी की सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए चिकित्सकों की तैनाती की गई है। शेष स्टॉफ धीरे-धीरे तैनात किए जा रहे हैं। सभी को सख्त निर्देश है कि अधिक से अधिक मरीजों को परामर्श देकर बेहतर बनाने में सहयोग करें, ताकि सामान्य मरींज को इलाज के लिए भटकना न पड़े। सेवाएं देने में फेल साबित हो रहे चिकित्सक-कर्मियों के बारे में नोडल अधिकारी से बात कर जानकारी लेते हैं। इसके बाद एक्शन लिया जाएगा।

डॉ. प्रमोद कुमार, सीएमओ