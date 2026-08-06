Siddhart Nagar News: प्राथमिक स्कूल से सिलेंडर चोरी करने वाला आरोपी गिरफ्तार
Siddhart Nagar News: 05एसआईडीडी 24 : प्राथमिक स्कूल से सिलेंडर चोरी करने वाला आरोपी पुलिस की गिरफ्त में चोरी हो गई थी। पुलिस ने बुधवार तड़के आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास
Siddhart Nagar News: लोटन। लोटन कोतवाली क्षेत्र के प्राथमिक स्कूल महनाग से पिछले दिनों रसोई गैस सिलेंडर की चोरी हो गई थी। पुलिस ने बुधवार तड़के आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से सिलेंडर बरामद कर लिया है। थानाध्यक्ष हरिओम कुशवाहा ने बताया कि प्राथमिक स्कूल महनाग से रसोई गैस सिलेंडर की चोरी हो गई थी। चोरी का सुराग लगाया जा रहा था। बुधवार तड़के कौलपुर ग्रांट बंधे से बाइक सवार एक संदिग्ध को पकड़ कर पूछताछ की गई तो उसने चोरी का सिलेंडर बरामद करा दिया। आरोपी के पास से साढ़े छह हजार रुपये व चाकू, चाभी आदि बरामद किया गया है। आरोपी ने पूछताछ में अपना नाम कोहिनूर उर्फ अब्दुर्रहीम पुत्र अब्दुर्र कलाम निवासी बभनी खुर्द थाना सिद्धार्थनगर बताया।
आरोपी के खिलाफ दर्ज केस व बरामदगी के आधार पर कार्रवाई की गई है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।