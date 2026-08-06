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Siddhart Nagar News: प्राथमिक स्कूल से सिलेंडर चोरी करने वाला आरोपी गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सिद्धार्थ
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Siddhart Nagar News: 05एसआईडीडी 24 : प्राथमिक स्कूल से सिलेंडर चोरी करने वाला आरोपी पुलिस की गिरफ्त में चोरी हो गई थी। पुलिस ने बुधवार तड़के आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास

Siddhart Nagar News: प्राथमिक स्कूल से सिलेंडर चोरी करने वाला आरोपी गिरफ्तार

Siddhart Nagar News: लोटन। लोटन कोतवाली क्षेत्र के प्राथमिक स्कूल महनाग से पिछले दिनों रसोई गैस सिलेंडर की चोरी हो गई थी। पुलिस ने बुधवार तड़के आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से सिलेंडर बरामद कर लिया है। थानाध्यक्ष हरिओम कुशवाहा ने बताया कि प्राथमिक स्कूल महनाग से रसोई गैस सिलेंडर की चोरी हो गई थी। चोरी का सुराग लगाया जा रहा था। बुधवार तड़के कौलपुर ग्रांट बंधे से बाइक सवार एक संदिग्ध को पकड़ कर पूछताछ की गई तो उसने चोरी का सिलेंडर बरामद करा दिया। आरोपी के पास से साढ़े छह हजार रुपये व चाकू, चाभी आदि बरामद किया गया है। आरोपी ने पूछताछ में अपना नाम कोहिनूर उर्फ अब्दुर्रहीम पुत्र अब्दुर्र कलाम निवासी बभनी खुर्द थाना सिद्धार्थनगर बताया।

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आरोपी के खिलाफ दर्ज केस व बरामदगी के आधार पर कार्रवाई की गई है।

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