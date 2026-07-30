Siddhart Nagar News: मंदिरों पर विधायक ने गुरुओं का किया सम्मान
Siddhart Nagar News: गुरु पूर्णिमा के मौके पर पूर्व मंत्री जय प्रताप सिंह ने बांसी में विभिन्न मंदिरों का दर्शन किया और पुजारियों को अंगवस्त्र प्रदान किया। इस अवसर पर भाजपा के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी उनके साथ रहे।
Siddhart Nagar News: बांसी। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर पूर्व मंत्री और बांसी के विधायक जय प्रताप सिंह ने बुधवार को टेकधर बाबा मंदिर, बौरहवा बाबा मंदिर, शिव मंदिर, राम जानकी मंदिर आदि मंदिरों पर जाकर प्रभु का दर्शन किया तथा पुजारी हनुमान दास नागा, बाबा हरिहर दास, पुजारी मोहनलाल आदि को अंगवस्त्र प्रदान कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान उनके साथ भाजपा के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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