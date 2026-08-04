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Siddhart Nagar News: एफएलएन के तहत पांच दिवसीय प्रशिक्षण का शुभारंभ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सिद्धार्थ
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Siddhart Nagar News: लोटन। विकास खंड लोटन क्षेत्र अंतर्गत बीआरसी सभागार में एफएलएन के तहत सोमवार को पांच

Siddhart Nagar News: एफएलएन के तहत पांच दिवसीय प्रशिक्षण का शुभारंभ

Siddhart Nagar News: लोटन। विकास खंड लोटन क्षेत्र अंतर्गत बीआरसी सभागार में एफएलएन के तहत सोमवार को पांच दिवसीय प्रशिक्षण का शुभारम्भ खण्ड शिक्षा अधिकारी ओमप्रकाश मिश्रा ने किया। कहा कि इस प्रशिक्षण से छात्र एवं छात्राओं को शिक्षा के प्रति प्रेरित किया जायेगा। लतीफ अहमद, अखिलेश यादव, सुनील त्रिपाठी, हर्ष बहादुर द्वारा शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षक लतीफ अहमद ने कहा कि यह प्रशिक्षण पढ़ने में कमजोर छात्राओं को सफतला दिलाने में मदद करेगी। सभी शिक्षकों को अनिवार्य रूप से यह प्रशिक्षण करना चाहिए। ममता पांडेय,अनुज सिंह, मो. सैफ, शिवेन्द्र प्रताप, नर्बदा देवी, उमेश यादव, गौरव यादव, सूरज मिश्रा, अभय त्रिपाठी, सूर्य कुमार गुप्ता भी उपस्थित थे।

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