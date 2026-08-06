Siddhart Nagar News: सचिव पर कार्रवाई व अभियंता को चेतावनी, भुगतान में कटौती के निर्देश

Siddhart Nagar News: मिठवल ब्लॉक के जीवा गांव में भ्रष्टाचार पर डीएम का शिकंजा .............सचिव पर कार्रवाई व अभियंता को चेतावनी, भुगतान में कटौती के निर्देशमिठवल ब

Siddhart Nagar News: सिद्धार्थनगर, निज संवाददाता। मिठवल ब्लॉक की ग्राम पंचायत जीवा में विकास कार्यों में अनियमितताओं की शिकायत आखिरकार सही साबित हुई। विस्तृत जांच के बाद डीएम शिवशरणप्पा जीएन ने कई मामलों में वित्तीय अनियमितताओं की पुष्टि करते हुए पूर्व ग्राम प्रधान, सचिव एवं संबंधित तकनीकी कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं।

कार्रवाई के आदेश साथ ही सरकारी धन की वसूली और लंबित भुगतान में कटौती के निर्देश भी दिए गए हैं। जांच में जिन बिंदुओं पर सचिव की भूमिका संदिग्ध पाई गई है, वहां जिला पंचायत राज अधिकारी को संबंधित सचिव के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं तत्कालीन कंसल्टिंग इंजीनियर को भविष्य के लिए चेतावनी जारी करने का आदेश भी दिया गया है।

शिकायत की जड़ जीवा निवासी नीरज कुमार पांडेय की शिकायत पर उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम-1947 की धारा-95 के तहत प्रारंभिक जांच कराई गई थी। जिला विकास अधिकारी की जांच रिपोर्ट में ग्राम पंचायत के विकास कार्यों में कई बिंदुओं पर अनियमितताएं सामने आई थीं। इसके बाद ग्राम प्रधान व सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया। जवाब और उपलब्ध अभिलेखों की जांच के बाद जिलाधिकारी ने अंतिम आदेश पारित किया।

कतौती का विवरण हालांकि, सीसी रोड निर्माण कार्य में गुणवत्ता संबंधी कमियां मिलने पर संबंधित परियोजना के शेष भुगतान से 66218 रुपये की कटौती कर भुगतान करने के निर्देश कार्यक्रम अधिकारी मिठवल को दिए गए हैं। इसी प्रकार खड़ंजा निर्माण कार्य में निर्धारित माप से कम कार्य पाए जाने पर 43200 रुपये की अतिरिक्त भुगतान राशि का 50 फीसदी तत्कालीन ग्राम प्रधान नीरा देवी से वसूलने के आदेश दिए गए हैं। यदि तीन माह के भीतर धनराशि जमा नहीं की जाती है तो उसकी वसूली भू-राजस्व की भांति की जाएगी। ओपन जिम निर्माण में इंटरलॉकिंग का कार्य 22 वर्ग मीटर कम पाए जाने पर संबंधित परियोजना के शेष भुगतान से 27 हजार रुपये की कटौती करने के निर्देश सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को दिए गए हैं। मनरेगा के तहत कराए गए पौधरोपण कार्य में पौधों की समुचित देखरेख नहीं होने और 25200 रुपये के व्यय को अनुचित मानते हुए जिलाधिकारी ने इस राशि का 33.33 फीसदी भाग तत्कालीन ग्राम प्रधान से वसूलने का आदेश दिया है। शेष धनराशि की वसूली सचिव और तकनीकी सहायक से मनरेगा नियमों के अनुसार की जाएगी।

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