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Siddhart Nagar News: बाइक की टक्कर में एक की मौत, चार घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सिद्धार्थ
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Siddhart Nagar News: खेसरहा थाना क्षेत्र के बांसी-धानी मार्ग पर कलनाखोर-मदुवापुर गांव के बीच की घटना घायल हो गए। घायलों में से एक का महराजगंज के एक निजी अस्पताल में व तीन

Siddhart Nagar News: बाइक की टक्कर में एक की मौत, चार घायल

Siddhart Nagar News: सकारपार, हिन्दुस्तान संवाद। खेसरहा थाना क्षेत्र के बांसी-धानी मार्ग पर कलनाखोर-मदुवापुर गांव के बीच मंगलवार को दो बाइक के आमने-सामने की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई जबकि चार लोग घायल हो गए। घायलों में से एक का महराजगंज के एक निजी अस्पताल में व तीन का मेडिकल कॉलेज सिद्धार्थनगर में इलाज चल रहा है।संतकबीरनगर जनपद के धर्मसिंहवा थाना क्षेत्र के जौवापुर गांव के नितेश मौर्य (20) पुत्र चंद्रप्रकाश मौर्य और गांव के ही अखिलेश मौर्य (32) पुत्र अर्जुन मौर्य अपनी बाइक से मंगलवार को मदुवापुर गांव की ओर से कलनाखोर की तरफ आ रहे थे। इस दौरान गोरखपुर जिले के कैम्पियरगंज थाना क्षेत्र के देवपुर गांव के तीन लोग प्रिंस सहानी (30) पुत्र चिनकु अपनी माता श्यामराजी और पत्नी प्रीति के साथ बाइक से आ रहा था।

कलनाखोर-मदुवापुर गांव के बीच दोनों बाइक की आमने सामने की टक्कर हो गई। इसमें पांचों लोग घायल हो गए। किसी ने घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया। नितेश मौर्य और अखिलेश मौर्य को अधिक चोट लग जाने के कारण उन्हें परिजन महराजगंज के एक निजी अस्पताल में ले गए जहां इलाज के दौरान नितेश की मौत हो गई। अखिलेश का इलाज चल रहा है। बाकी तीन घायल प्रिंस, श्यामराजी और प्रीति का इलाज मेडिकल कॉलेज सिद्धार्थनगर में चल रहा है। चौकी प्रभारी सकारपार कुंजबिहारी तिवारी ने बताया कि सूचना पर मौके पर गया था। सभी को अस्पताल भेजा गया है। तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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