Siddhart Nagar News: फर्जी आईडी से फेसबुक पर अमर्यादित भाषा का आरोप
Siddhart Nagar News: शोहरतगढ़ नगर पंचायत के अध्यक्ष राजेंद्र रूंगटा के नेतृत्व में कुछ लोगों ने सीओ को शिकायत पत्र दिया। शिकायत में कहा गया कि फर्जी आईडी के जरिए फेसबुक पर अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे समाज में द्वेष भावना उत्पन्न हो रही है। कार्यवाही की मांग की गई है।
Siddhart Nagar News: शोहरतगढ़ , हिन्दुस्तान संवाद। नगर पंचायत शोहरतगढ़ के श्रीराम जानकी मंदिर कमेटी अध्यक्ष राजेंद्र रूंगटा के नेतृत्व में सोमवार को नगर के कुछ लोगों ने सीओ को शिकायत पत्र देते हुये कहा कि किसी अराजकतत्व द्वारा समाज में द्वेष भावना उत्पन्न करने के लिए फर्जी आईडी बनाकर फेसबुक पर आपत्तिजनक व अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया है। जांच कराकर कार्यवाई की जाए। व्यापार संगठन के नगर उपाध्यक्ष दुर्गेश कुमार कसौधन ने कहा कि फर्जी आईडी से जय राम जी श्रीराम के नाम फर्जी आईडी बनाकर मेरे खिलाफ अपशब्द भाषा का प्रयोग करते हुए फेसबुक पर पोस्ट किया जा रहा है इससे मेरे सम्मान को ठेस पहुंचाने में लोग लगे हुए हैं।
कहा कि कस्बा के कुछ लोग सावन के पवित्र पर्व के माहौल को बिगाड़ने में लगे हुए हैं।व्यापार संगठन व श्रीराम जानकी मंदिर कमेटी के पदाधिकारियों ने कड़ी आपत्ति जताते हुए ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। सीओ मयंक द्विवेदी ने कहा कि सर्विलांस सेल टीम के माध्यम से फर्जी आईडी बनाकर फेसबुक पर अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
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