Siddhart Nagar News: समय से पूरा करें निर्माण कार्य, गुणवत्ता का रखें ध्यान
Siddhart Nagar News: 05 एसआईडीडी 13: निर्माणाधीन सैनिक कल्याण कार्यालय के भवन का निरीक्षण करते डीएम शिवशरणप्पा जीएन 05 एसआईडीडी 11:
Siddhart Nagar News: सिद्धार्थनगर, निज संवाददाता। जनपद में निर्माणाधीन सैनिक कल्याण कार्यालय एवं विश्राम गृह के निर्माण कार्य का बुधवार को डीएम शिवशरणप्पा जीएन ने निरीक्षण कर प्रगति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने भवन के विभिन्न हिस्सों का बारीकी से जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को निर्माण कार्य में गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि परियोजना से जुड़े सभी कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरे किए जाएं, ताकि भवन का शीघ्र हस्तांतरण कर सैनिकों एवं पूर्व सैनिकों को इसका लाभ उपलब्ध कराया जा सके।निरीक्षण के दौरान संबंधित अधिकारियों ने जिलाधिकारी को निर्माण कार्य की प्रगति से अवगत कराया।
बताया गया कि स्वीकृत परियोजना के अंतर्गत मुख्य भवन के साथ टाइप-1 आवासीय भवन का निर्माण कराया जा रहा है। मुख्य भवन में टाइल्स लगाने का कार्य पूर्ण हो चुका है, जबकि अन्य आंतरिक एवं बाहरी कार्य तेजी से कराए जा रहे हैं। डीएम ने निर्माण एजेंसी के अधिकारियों को निर्देशित किया कि शेष कार्य में किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता से किसी भी स्तर पर समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। सभी कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप पूरे किए जाएं व समय सीमा का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि कार्य पूर्ण होने के बाद भवन का हैंडओवर बिना अनावश्यक विलंब के कराया जाए, जिससे सैनिक कल्याण विभाग की गतिविधियों का संचालन नए भवन से शुरू किया जा सके। डीएम ने कहा कि सैनिकों, पूर्व सैनिकों एवं उनके परिजनों को बेहतर प्रशासनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना शासन की प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से आधुनिक सुविधाओं से युक्त सैनिक कल्याण कार्यालय एवं विश्राम गृह का निर्माण कराया जा रहा है। भवन के पूर्ण होने के बाद जनपद के सैनिकों एवं पूर्व सैनिकों को एक ही परिसर में आवश्यक सेवाएं और सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। निरीक्षण के दौरान जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण एवं आधारभूत संरचना विकास निगम (सिडको) के कनिष्ठ अभियंता वैभव सिंह आदि मौजूद रहे।
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