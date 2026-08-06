Siddhart Nagar News: हॉकी बालक वर्ग में नौगढ़, वॉलीबॉल व फुटबॉल बालिका में बढ़नी ने मारी बाजी

Siddhart Nagar News: सिद्धार्थनगर, निज संवाददाता। बेसिक बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता सत्र 2026-27 अंतर्गत आयोजित जिला स्तरीय चयन एवं ट्रायल प्रतियोगिता बुधवार को जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम में उत्साह के साथ शुरू हुई, लेकिन दोपहर में हुई बारिश ने प्रतियोगिताओं की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। लगातार वर्षा के कारण कुछ मुकाबले बीच में ही रोकने पड़े। बाद में जिला तकनीकी समिति ने खिलाड़ियों की सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए विभिन्न खेलों के लिए मंडलीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाली टीमों एवं खिलाड़ियों का चयन किया। हॉकी बालक वर्ग में नौगढ़, वॉलीबॉल एवं फुटबॉल के बालिका वर्ग में बढ़नी को पहला स्थान मिला।बुधवार को प्रतियोगिता के दौरान हॉकी बालक वर्ग में नौगढ़ विकास खंड ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया जबकि इटवा की टीम उपविजेता रही।

वहीं वॉलीबॉल एवं फुटबॉल के बालिका वर्ग में बढ़नी विकासखंड ने पहला स्थान हासिल किया और डुमरियागंज दूसरे स्थान पर रहा। बारिश के कारण मैदान फिसलन भरा हो गया और कई खिलाड़ी खेलते समय गिरकर चोटहिल हो गए। परिस्थितियों को देखते हुए जिला तकनीकी समिति ने शेष मुकाबलों के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिया। समिति ने आयोजक विकासखंड उस्का बाजार को बालक एवं बालिका दोनों वर्गों की हैंडबॉल टीमों को मंडलीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग कराने की जिम्मेदारी सौंपी। वहीं फुटबॉल बालक वर्ग में बढ़नी विकासखंड को मंडलीय चयन प्रतियोगिता में जनपद का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामित किया गया। वॉलीबॉल बालक वर्ग का फाइनल मुकाबला डुमरियागंज और इटवा के बीच चल रहा था लेकिन बारिश के कारण मैच पूरा नहीं हो सका। ऐसे में तकनीकी समिति ने दोनों टीमों के उत्कृष्ट खिलाड़ियों का संयुक्त चयन किया। डुमरियागंज से अहमद अली, मोहम्मद उमर, मोहम्मद तालिब, कृष्णा यादव, आशीष और साहिल व इटवा से मोहम्मद उस्मान, विक्रम गुप्त, विष्णु, संजय, जुबेर और दानिश को मंडलीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता के लिए चुना गया। बास्केटबॉल प्रतियोगिता में जनपद का प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी इटवा विकासखंड को दी गई। कार्यक्रम में बीईओ अरुण कुमार, जिला व्यायाम शिक्षक उपेंद्र उपाध्याय, सीमा द्विवेदी, मुस्तन शेरुल्लाह, रविंद्र सिंह गुर्जर, राजकुमार, सत्येंद्र गुप्त,अहमद फारुखी, राजेंद्र प्रसाद, अमृतलाल, राजकुमार, गुलाम रिजवी, सत्य प्रकाश, माहेश्वरी पाठक, रंभा मिश्रा, दानिश आदि मौजूद रहे।