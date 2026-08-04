Siddhart Nagar News: सिविल सर्विसेज खेल का ट्रायल 13 को, कर्मचारी दिखाएंगे दम

Siddhart Nagar News: अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज प्रतियोगिताओं के लिए जनपद के सरकारी कर्मचारियों एवं अधिकारियों का जिला स्तरीय चयन ट्रायल 13 अगस्त को आयोजित किया जाएगा। चयनित खिलाड़ी मंडल स्तरीय चयन ट्रायल में 24 एवं 25 अगस्त को भाग लेंगे। केवल नियमित सरकारी कर्मचारी इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकेंगे।

Siddhart Nagar News: सिद्धार्थनगर, निज संवाददाता। अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज प्रतियोगिताओं के लिए जनपद के सरकारी कर्मचारियों एवं अधिकारियों का जिला स्तरीय चयन ट्रायल 13 अगस्त को जिला क्रीड़ांगन में आयोजित किया जाएगा। चयनित खिलाड़ी 24 एवं 25 अगस्त को बस्ती स्थित सत्यवान सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित मंडल स्तरीय चयन ट्रायल में प्रतिभाग करेंगे। जिला क्रीड़ाधिकारी चंदन सिंह की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार ट्रायल में टेनिस, वॉलीबॉल, तैराकी, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, कबड्डी, शतरंज, भारोत्तोलन एवं बेस्ट फिजिक, एथलेटिक्स, फुटबॉल, कैरम, ब्रिज, कुश्ती, पावर लिफ्टिंग, क्रिकेट, हॉकी, खो-खो तथा योगासन सहित कुल 20 खेलों के लिए खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा。

प्रतिभागियों के लिए सूचना बताया कि भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार केवल पूर्ण रूप से सरकारी विभागों में कार्यरत नियमित कर्मचारी ही इस प्रतियोगिता में भाग लेने के पात्र होंगे। परिषद, बोर्ड, नगर निगम, पंचायत, स्वायत्तशासी संस्थाओं (ऑटोनॉमस बॉडी), पुलिस विभाग तथा शिक्षक, सहायक अध्यापक आदि इस प्रतियोगिता के लिए पात्र नहीं होंगे। चयन के दौरान प्रतिभागियों के विभागीय विवरण का विशेष रूप से सत्यापन किया जाएगा।

चयन प्रक्रिया चयन प्रक्रिया दो चरणों में होगी। पहले चरण में खिलाड़ियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा ली जाएगी। पुरुष वर्ग के लिए 100 मीटर व 400 मीटर दौड़, ब्रॉड जंप, 30 सेकेंड एब्डॉमिनल टेस्ट तथा मेडिसिन बॉल थ्रो, जबकि महिला वर्ग के लिए 50 मीटर व 300 मीटर दौड़, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, क्रिकेट बॉल थ्रो तथा स्किपिंग रोप की परीक्षा होगी। फिजिकल टेस्ट में न्यूनतम 14 अंक प्राप्त करने वाले खिलाड़ी ही स्किल टेस्ट में भाग लेने के पात्र होंगे।

आवश्यक दस्तावेज़ जिला खेल कार्यालय ने प्रतिभागियों से ट्रायल के समय विभाग द्वारा जारी कार्यमुक्ति प्रमाणपत्र, विभागीय पहचान पत्र, जन्मतिथि, सेवा में नियुक्ति की तिथि, वर्तमान तैनाती तथा सेवा संबंधी अन्य अभिलेख साथ लाने की अपील की है। बिना आवश्यक अभिलेखों के किसी भी प्रतिभागी को चयन प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा।