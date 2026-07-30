Siddhart Nagar News: गुरु पूर्णिमा पर मंदिरों में पुजारियों का सम्मान

Siddhart Nagar News: डुमरियागंज। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कस्बे में श्रीरामलीला मैदान मंदिर पर पुजारी राकेश शास्त्री व श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर सहित अन्य मंदिर के पुजारियों में शामिल पंडित मनश्याम मिश्र, पंडित हरिश्चंद्र शास्त्री को पूर्व जिला महामंत्री भाजपा मधुसूदन अग्रहरि, पौराणिक स्थलभारतभारी स्थित श्री राम जानकी हनुमान मंदिर पर महंत पंकज दास को चेयरमैन चंद्र प्रकाश चौधरी, पूर्व जिलाध्यक्ष नरेंद्रमणि त्रिपाठी व मंडल अध्यक्ष रामू गौतम, बढ़नीचाफा में चेयरमैन धर्मराज वर्मा ने विभिन्न मंदिरों के संबंधित पुजारी को अंगवस्त्र भेंट सम्मानित किया। डुमरियागंज मंडल अध्यक्ष अमरेंद्र त्रिपाठी, भवानीगंज मंडल अध्यक्ष राजकुमार चौधरी समेत लवकुश ओझा, संतोष पासवान, दिलीप पाण्डेय, लालजी शुक्ला ने विभिन्न जगहों पर स्थित मंदिर के संबंध पुजारी व महंत को अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया।