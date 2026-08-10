Siddhart Nagar News: सावन माह में जारी है रुद्राभिषेक करने का सिलसिला
Siddhart Nagar News: डुमरियागंज में सावन माह के दौरान भक्त शिव मंदिरों में भोलेनाथ के दर्शन कर रहे हैं। जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक के साथ रुद्राभिषेक का आयोजन चल रहा है। पंडित संदीप शास्त्री के अनुसार, रुद्राभिषेक करने से भक्तों के कष्ट दूर होते हैं और उन्हें ग्रह दोष से मुक्त होने का मार्ग मिलता है।
Siddhart Nagar News: डुमरियागंज, हिन्दुस्तान संवाद। सावन माह में शिवालयों में भोलेनाथ के दर्शन को भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। वहीं रुद्राभिषेक के जरिये भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए शिवभक्त जुटे हुए हैं। डुमरियागंज में रामलीला मैदान स्थित शिव मंदिर समेत क्षेत्र के भारतभारी, धनोहरी, बहेरिया, भानपुररानी, अगया, हजिरवा, भड़रिया, बढ़नीचाफा, बेंवा आदि स्थानों पर सावन माह को लेकर सुबह से ही शिवमंदिरों पर हर-हर महादेव के उद्घोष सुनाई पड़ रहे हैं। साथ ही जलाभिषेक व दुग्धाभिषेक का दौर जारी है। रविवार को राजपुर गांव सहित अन्य स्थानों पर लोगों ने रुद्राभिषेक कर क्षेत्र के सुख समृद्धि की कामना की। क्षेत्र के परसपुर गांव निवासी पंडित संदीप शास्त्री ने बताया कि सावन के महीने में रुद्राभिषेक का खास महत्व होता है।
भगवान शिव को रुद्राभिषेक बहुत प्रिय है। रुद्राभिषेक करने से इंसान के सांसारिक कष्ट दूर हो जाते हैं। इसके साथ ही उन्हें ग्रह दोष से भी मुक्ति मिलती है। रुद्राभिषेक पूजा भगवान शिव को समर्पित एक प्रमुख पूजा है। जिसके माध्यम से भगवान शिव की अराधना की जाती है, जो अत्यंत प्रभावशाली होती है। जिससे भगवान शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं एवं भक्त को मनोवांछित फल प्रदान करते हैं।
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