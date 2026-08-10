Siddhart Nagar News: सावन माह में जारी है रुद्राभिषेक करने का सिलसिला

Siddhart Nagar News: डुमरियागंज‌, हिन्दुस्तान संवाद। सावन माह में शिवालयों में भोलेनाथ के दर्शन को भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। वहीं रुद्राभिषेक के जरिये भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए शिवभक्त जुटे हुए हैं। डुमरियागंज में रामलीला मैदान स्थित शिव मंदिर समेत क्षेत्र के भारतभारी, धनोहरी, बहेरिया, भानपुररानी, अगया, हजिरवा, भड़रिया, बढ़नीचाफा, बेंवा आदि स्थानों पर सावन माह को लेकर सुबह से ही शिवमंदिरों पर हर-हर महादेव के उद्घोष सुनाई पड़ रहे हैं। साथ ही जलाभिषेक व दुग्धाभिषेक का दौर जारी है। रविवार को राजपुर गांव सहित अन्य स्थानों पर लोगों ने रुद्राभिषेक कर क्षेत्र के सुख समृद्धि की कामना की। क्षेत्र के परसपुर गांव निवासी पंडित संदीप शास्त्री ने बताया कि सावन के महीने में रुद्राभिषेक का खास महत्व होता है।